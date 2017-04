Emoce kolem nedělního incidentu aerolinek United zatím neutichají. Nepomohlo tomu ani to, že ředitel aerolinek Oscar Munoz zcela otočil a napadenému pasažérovi se začal omlouvat a slíbil vyšetření celého incidentu. [celá zpráva]

Vlnu humoru na Twitteru a dalších sociálních sítích to už ale ani v nejmenším nezastavilo. Udělali jsme pro vás výběr několika úsměvných reakcí.

For those times when you're getting dragged out of a plane #UnitedAirlines pic.twitter.com/YpqNhIU9Z1 — Fenrir (@semibogan) 12. dubna 2017

@Reflog_18 When you are flying @united, and someone says the plane is looking pretty full today. pic.twitter.com/SNXKngQ3D8 — St. Pete Buckeye (@Joep88894971P) 10. dubna 2017

When you ask for an extra pillow on a @united flight pic.twitter.com/8pqiRcBxTK — Super Deluxe (@superdeluxe) 10. dubna 2017

We take you live to the united airlines press conference, already in progress... pic.twitter.com/B5x6Pz4ESo — THE ULTIMATE WIGGER (@ultimatewigger) 10. dubna 2017

Though #UnitedAirlines CEO apologized for its abominable act, competitor #SouthwestAirlines availed the opportunity to hit hard. Really hard pic.twitter.com/oTIJcceDxm — hum_bolega (@hum_bolega) 12. dubna 2017

May the odds be ever in your favor. (By @tingikhon) pic.twitter.com/EJuOOd5Qfk — 9GAG (@9GAG) 11. dubna 2017

beatings continue until volunteering improves pic.twitter.com/tZgXY9whXI — 9GAG (@9GAG) 12. dubna 2017

Odborníci na sebeobranu dávají pár praktických rad, jak postupovat, když vás aerolinky United chtějí vyvléct z letadlaKdyž letíte s United a někdo prohlásí, že letadlo dnes vypadá velmi zaplněnéO polštář navíc si u United Airlines raději neříkejteTakhle nějak asi United školí své zaměstnanceAdriano, dostal jsem se do letadla! Nakonec to zvládnul i RockyPrvní pravidlo klubu rváčů je nemluvit o klubu rváčů. United o tom vědí svéOddíl Péče o zákazníky u United AirlinesDo United se obuly i konkureční aerolinky. Nakopeme konkurenci, ne vám, slibují SouthwestJednou z parodií je i scéna z dystopického filmu Hunger Games. Namísto dobrovolníka do arény ale tentokrát United hledají dobrovolníka, který uvolní místo členovi posádky. A Katniss Everdeenová nakonec vše zachraňujeDalší uniklé záběry z tréninku zaměstnanců aerolinek United