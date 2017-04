Zvuk možná není tím prvním, co si člověk se Stonehenge spojí. Výzkumníci z univerzity v Huddersfieldu ovšem provedli analýzu, na jejímž základě zjistili, že místo oplývalo vskutku ojedinělou akustikou. „Když postavíte něco kruhového, odrazí se to na zvuku, který se v prostoru tvoří. Kromě výjimečné vizuální stránky mělo Stonehenge na svou dobu také jedinečnou akustiku,“ řekl pro Reuters vedoucí výzkumník doktor Rupert Till.

Ačkoli dnes z původního kruhu mnoho nezbývá a návštěvníci se do bezprostřední blízkosti samotných menhirů ani nedostanou, stále je zde slyšet ozvěna. „Když zpívají ptáci nebo když zatleskáte, uslyšíte, jak se zvuk slabě odráží. Lidé si řeknou, tohle dnes uslyšíte kdekoli. To je pravda, ale 2000 let před naším letopočtem to bylo něco neobvyklého, protože neexistovalo mnoho velkých kamenných budov,“ tvrdí Till.

Procházka několika obdobími



Týmu bylo v rámci výzkumu umožněno procházet přímo mezi menhiry. V kruhu zkoumali akustiku obyčejným tleskáním či hraním na jednoduché nástroje. Poté vytvořili virtuální model Stonehenge, do kterého nahráli zvuky ptáků či foukání větru.

Prozkoumat akustiku neolitického místa teď může každý návštěvník, který si do svého chytrého zařízení stáhne mobilní aplikaci Soundgate. Ta zájemce přenese hned do několika období. „Aplikace ukazuje různé fáze podle toho, jak se Stonehenge vyvíjelo. Můžete se vydat do doby před pěti tisíci lety a zjistit, jaký byl v kruhu zvuk, když kolem nevedla silnice,“ řekl Till.

Stonehenge je dodnes opředeno záhadami. Dlouho se věřilo, že za stavbou stojí keltští druidi, jenže ti přišli mnohem později. Nejznámější kamenný kruh světa, který se nachází v hrabství Wiltshire, nepřitahuje pouze běžné turisty, ale podle agentury Reuters také novodobé pohany. Říká se, že z místa totiž vyvěrá mystická energie.