Zeptejte se sami sebe, kdy jste naposledy použili telefonní budku. I ty britské už jsou víceméně přežitkem, ale rozloučit se s jedním ze symbolů země, je i pro samotné Brity obtížné. Jsou totiž i nedílnou součástí pop kultury, najít je můžeme třeba na zadním obalu jednoho z alb zpěváka Davida Bowieho, při cestě do Londýna jsou zase v obležení turistů, kteří se u nich fotí, píše server CNN.

Červené telefonní budky byly veřejnosti poprvé představeny v roce 1924. Za jejich designem stojí liverpoolský architekt Giles Gilbert Scott, který se postaral, aby si s jeho výtvorem lidé snad už navždy spojovali nejen britské hlavní město, ale celé Spojené království. Kromě Londýna lze totiž budky najít i v menších obcích či vesnicích. Jenže po více než 90 letech, v době smartphonů a chytrých zařízení, ztrácejí tyto symboly svůj původní účel.

Ačkoli Britské telekomunikace mnohde budky stahují z ulic, někde nabírají červené ikony druhý dech. Společnost totiž představila program Adoptuj si kiosek, který umožňuje si budku za jednu libru koupit a vdechnout jí nový život. Například v Londýně už proto můžeme najít veřejné knihovny, ze kterých si kdokoli může vzít knihu nebo do ní nějakou umístit, ale také malé kavárny či bistra.

Mezi opuštěnými budkami byly i dvě u pláže v jihoanglickém Brightonu. Všimli si jich místní obyvatelé Edward Ottewell a Steve Beeken, kteří se rozhodli je koupit a otevřít v nich malé obchůdky. „Dlouho byly prázdné a nás vzhledem k jejich lokaci napadlo, že v nich budeme prodávat sluneční brýle a klobouky,“ řekl Ottewell pro CNN. Dvojice nyní plánuje po celé zemi skoupit až 500 budek a najít pro ně, stejně jako pro ty v Brightonu, nové využití.

Get your #coffee fix @KapeBarako2016, a coffee shop inside a converted iconic red telephone phone box in Hampstead! #Londonislovinit #LDNFB pic.twitter.com/U1LpJINpVn