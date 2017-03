Přístroj, který naše předky udivoval třetím rozměrem fotografie, dnes v Česku ukazuje už jen Technické muzeum v Brně. Expozice s názvem Historický stereoskop Kaiserpanorama bude veřejnosti přístupná od 16. března.

O náklady 200 000 korun se podělilo Městské kulturní středisko (MKS) Třebíč a třebíčské Muzeum Vysočiny, v jejichž spolupráci se projekt dva roky rodil. Stereoskopie je metoda postavená na „šálení lidského zraku“. Dvě totožné klasické ploché fotografie, pořízené současně dvěma objektivy v ose lidských očí, se umístí v prohlížeči vedle sebe prohozené vpravo a vlevo a naopak; když se pak na ně divák dívá souběžně dvěma kukátky, mozek vjem vyhodnotí jako plastický.

Na přelomu předminulého a minulého století šlo o náramnou atrakci, zařízení podobná obří dřevěné zástěně s až 25 místy opatřenými kukátky nabízela v několika málo městech zpravidla zeměpisnou tematiku, ale i scény z významných událostí. Jejich provozovatelé mohli využít půjčovny diapozitivů.

Chyběla původní technologie



V Třebíči sídlila stálá Žákova mezinárodní světelná panoráma postupně na čtyřech místech a v šedesátých letech definitivně ukončila provoz v Malovaném domě. Odtud později putovala do zámeckých koníren. Její trosky trápily ředitele muzea Jaroslava Martínka do roku 2014.

„Tehdy jsme museli z Malovaného domu přemístit infocentrum a hledali jsme pro prostor, kam turisté automaticky míří, využití,“ vzpomněla na osudový kontakt se šéfem muzea ředitelka MKS Jaromíra Hanáčková. Martínek totiž věděl hned – a na slavný návrat stereoskopu do stejných míst, odkud byl před šesti desítkami let vykázán, bylo poctivě zaděláno. Nic jednoduchého to ale nebylo. Dvouletá pracná restaurace vnější kostry přístroje pracovníky muzea totiž přinesla jen jednu část díla – původní zobrazovací technologie však chyběla.

„Formu uvedení do provozu se podařilo najít až díky zapálenému odborníkovi na historickou stereografii a zároveň vynikajícímu 3D fotografovi Matěji Boháčovi,“ uvedl Jaroslav Martínek. Originální způsob nyní návštěvníkům expozice ukáže 40 půvabných zákoutí současné Třebíče a počítá se s rozšiřováním portfolia i o skutečně historické záběry.

Atrakce navíc založila další spolupráci mezi oběma institucemi – v Malovaném domě je totiž jen půlka z obřího „kukátka“, druhá bude srdcem nové expozice v Muzeu Vysočiny, která zájemcům o historii fotografie nabídne další podrobnosti a souvislosti. V Malovaném domě rozšíří stereoskop prostory současné galerie, obsluhovat ji budou zdejší pracovníci. „Vstupné zvyšovat nebudeme,“ ujistila Jaromíra Hanáčková.