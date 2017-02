Předně je třeba si ujasnit, při jakých příležitostech budete batoh používat. Na procházky či na sport, nebo na celodenní výlety a túry? Pokud patříte spíše ke svátečnějším turistům, budete mít jistě jiná kritéria než ošlehaný člen několikadenních výprav či adrenalinových výletů za dobrodružstvím.

O výběru batohu by mělo rozhodovat nejen to, jak dlouho jej budete mít na zádech (pár hodin versus několik dní), ale také co v něm budete nosit (náročnost na objem a hmotnost) a v jakých podmínkách se budete pohybovat (tedy jaké máte nároky na materiál batohu).

Pro volné chvíle

Jestliže hledáte batoh spíše sportovní, vhodný především na kratší výlety a procházky či cyklovýlety, kdy toho nepotřebujete zabalit na cestu mnoho, zvolte batoh malé či střední velikosti. I když jej ponesete na zádech jen pár hodin, rozhodně nepodceňujte konstrukci batohu.

Ačkoli na trhu najdete jednoduché batohy bez výztuhy, raději se jim vyhněte. Po pár hodinách nošení by se totiž mohlo stát, že vás začnou bolet záda. A to není nic, co by vám výlet zpříjemnilo. Vyztužené batohy navíc lépe drží tvar a nehrozí, že byste po celou dobu výletu cítili, jak vás do zad tlačí lahev s vodou. Většina sportovních batohů je dnes již vybavena nepromokavým materiálem, takže se nemusíte obávat o osud svých věcí, pokud vás během výletu přepadne přeháňka (i když některé levnější modely vydatnější liják přece jen nakonec přemůže).

Sportovní batohy mají měkké popruhy, zpevněná a často i odvětrávaná záda. Některé modely nabízejí také popruh bederní, který oceníte především při delších výletech či pohybu v náročnějším terénu (batoh na vašem těle drží jako přibitý, navíc jeho tíhu nenesou pouze ramena a páteř). Objem sportovních batohů nebývá nijak velký – vejít by se vám do něj měla lahev s pitím, svačina, náhradní oblečení, mapa, doklady a hygienické potřeby. Pro větší komfort má většina batohů systém vnitřních i vnějších kapes.

1. Osprey Raven, 10 l, cyklistický, od 2 309 Kč

2. Nike Cheyenne CR7, od 1 744 Kč

3. Dakine Garden Wallflower, 20 l, od 1 069 Kč

4. Salomon Trail 20, od 999 Kč

5. Meatfly Pioneer B, od 940 Kč

6. Husky Nexy, 22 l, od 890 Kč

Za dobrodružstvím

Patříte-li k nadšeným turistům, kteří v přírodě s batohem na zádech klidně stráví i několik dní, pak je pro vás kvalitní turistický či outdoorový batoh naprostým základem. Jeho výběr se rozhodně nevyplatí podcenit. Na co se při něm zaměřit?

Outdoorové batohy neboli krosny i batohy turistické (často spadají do jedné kategorie s odkazem, že turistický batoh je vlastně krosna, jen s menším objemem) by měly mít především kvalitní výztuhu a systém popruhů.

Samozřejmostí je kombinace nosných popruhů s bederním pásem, která zajišťuje optimální rozložení hmotnosti batohu mezi horní a dolní polovinu těla. Nosné popruhy musejí být měkké, ale pevné a anatomicky tvarované. Také bederní pás by měl být při nošení příjemný, ale přitom dostatečně pevný. V případě potřeby by měl být snadno a rychle rozepínatelný.

Vyztužená a anatomicky tvarovaná záda jsou naprostou nutností. Tak jako příjemné polstrování zad a systém odvětrávání (mít několik dní kvůli batohu propocená záda je rozhodně noční můra každého turisty). Některé modely jsou vybaveny nastavitelnou délkou zad (pomocí umístění nosných popruhů), jiné ji mají fixní. V takovém případě je nutné vybrat odpovídající délku zad podle velikosti postavy (někteří výrobci označují tento parametr písmeny S, M, L, XL – podobně jako velikost oblečení).

1. Husky Sloper 45, od 1 590 Kč

2. Pinguin Explorer 75, od 2 608 Kč

3. Deuter Act Lite 40+10, od 3 428 Kč

4. Osprey Aether 70 III M, od 5 498 Kč

5. Lowe Alpine Cholatse 65:75, od 3 627 Kč

6. Bagmaster ML 016 A, od 1 120 Kč

Jaké vybavení?

Zatímco u sportovních batohů kromě základních parametrů řešíme spíše design než další vybavení, u outdoorových a turistických bychom se měli zaměřit na další „vychytávky“, které nám při výpravě mohou usnadnit život.

U krosen například oceníte přístup do těla batohu ze dvou míst – obvykle shora přes víko a pak zipem umístěným v dolní části batohu (alespoň nebudete muset kvůli rezervním ponožkám na dně batohu přerovnávat obsah celé krosny). Někdy je hlavní komora batohu rozdělena přepážkou na dvě části se dvěma samostatnými přístupy, což zvyšuje přehlednost věcí v batohu.

Víko batohu by jej mělo zcela pohodlně uzavřít, i když je batoh zcela naplněný. Často je vybaveno dvěma kapsami – svrchní pro uložení potřebných maličkostí (např. papírové kapesníčky, sluneční brýle či fotoaparát), která je snadno dostupná, a spodní, jež je uložena zevnitř víka a která se hodí například pro uložení dokladů, peněz či mobilního telefonu (není snadné se do ní dostat, takže předejdete krádeži). U některých modelů je možné víko odepnout a použít jako malý, samostatný batůžek.

Zaměřte se rovněž na kvalitu zipů a přezek, popruhů či pevnost švů. Zvažte systém nejrůznějších kapes (vnitřních i vnějších) či úchytů (např. na stan či spacák). Většina outdoorových batohů je vyrobena z nepromokavého materiálu, případně vybavena pláštěnkou, do níž batoh při dešti „obléknete“.

Tento článek podporuje službu Zboží.cz.