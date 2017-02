Spací vlak, který jezdil přes 27 let trasu mezi Tokiem a Sapporem, dosloužil roku 2015 a vypadalo to, že romantické legendě z japonských drah bude konec. Jenže Hokutosei nabral druhý dech — v centru Tokia byl na konci minulého roku otevřen hostel, který zrecykloval jeho staré lůžkové vagóny. Spací vlak tak stále bude mít hosty, tentokrát se už ale nepohne z místa.

