Rozeklaná jizva na tváři arizonské pouště Tator Hills je místy až tři metry široká a kolem devíti metrů hluboká. Geologové puklinu monitorují už od roku 2014 a podle nich k jejímu zvětšení dopomohly silné podzimní deště.

Podle výzkumníka Josepha Cooka, který s týmem vědců spolupracuje, se bude časem navíc ještě zvětšovat. „Je to znepokojující, ale naštěstí se v bezprostřední blízkosti nenachází nic, co by mohlo být ohroženo,“ řekl Cook pro portál Live Science. Podobné formace jsou totiž při expanzi schopné pohltit celé domy nebo ničit dálnice.

Za takovým masivním praskáním půdy podle Cooka stojí odčerpávání podzemních vod a následné vysychání. Nejde však o samotné čerpání, jako spíš o rychlost. Zásobárny vody se totiž nestihnou přirozeně obnovit, proto dochází k podobnému „otevírání“ země. V Arizoně už k podobným úkazům došlo, první trhliny se objevily už v roce 1927 nedaleko městečka Eloy.