Když východ slunce nad Maui viděl americký spisovatel Mark Twain, nazval ho nejfantastičtější podívanou, jaké kdy byl svědkem. Pozorování svítání z vrcholu spící sopky Haleakala se nejen díky jeho výroku stalo něčím, co si nechce nechat ujít snad žádný návštěvník ostrova. Nad oblačnou přikrývkou se totiž rozehrává opravdu magická hra — při úsvitu žhne nebe ohnivou barvou, která se rozlévá i po mracích.

Tips for taking in the sunrise (or sunset) from Haleakala, Maui: https://t.co/H5NRSpcyjn #haleakala #maui #topthingstodoinMaui pic.twitter.com/YR3K1RsXYO