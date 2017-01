Němci mají nejsilnější cestovní pas, dostanou se s ním bez víz do 157 států

Němci mají „nejsilnější cestovní pas” na světě, protože se s ním dostanou do největšího počtu zemí bez víza či s vízem automaticky uděleným při příjezdu. Držitelé německého pasu mají aktuálně takto otevřené dveře do 157 států, jak vyplývá z Pasového indexu, který sestavuje světová finanční poradenská firma Arton Capital. Česká republika je společně s Islandem na sedmé příčce se vstupem do 151 zemí.