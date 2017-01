„Meziroční nárůst počtu cestujících o 8,7 procenta podpořila řada faktorů, jako je trend nasazování větších letadel, vyšší obsazenost sedačkové kapacity nebo úspěšná realizace nových linek a přidávání frekvencí na těch stávajících. V loňském roce letecké společnosti používaly na spojích do Prahy vůbec nejvíce velkokapacitních strojů za celou historii,“ uvedl Václav Řehoř z Českého Aeroholdingu.

„Podařilo se zavést řadu lákavých nových spojení, jako jsou dvě dálkové linky do Číny nebo novou dálková linka do Kanady. Příznivé podmínky vytvořil také sám trh, o Prahu je v rámci Evropy i celého světa trvalý zájem. Na český trh přišlo navíc devět nových dopravců,“ dodal Řehoř.

Pokud nezasáhnou nějaké nepředvídatelné faktory, mohl by nárůst cestujících pokračovat i v roce 2017.

Vzestup Severní Ameriky a Dálného východu



V roce 2016 do Prahy létalo 64 leteckých společností na pravidelných linkách do celkem 146 destinací. Velká většina cestujících směřovala z Letiště Václava Havla do Evropy, která se na celkovém provozu podílí celými 90,2 procenta. Ve srovnání s rokem 2015 tak bylo mezi Prahou a ostatními evropskými destinacemi odbaveno o 8,2 % cestujících více.

Za zmínku stojí, že velký meziroční nárůst zaznamenaly linky do Severní Ameriky (+53,5 procenta cestujících) či Dálný východ (+43,8 % cestujících). Drobně pak poklesly naopak lety na sever Afriky, kam zamířilo o 7,3 procenta cestujících méně.