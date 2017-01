Jednou do roka zaplní jinak velmi poklidné tuniské město Douz desetitisíci návštěvníků, kteří se přijedou podívat na výběr toho nejzajímavějšího, co nabízí kultura lidí obývajících poušť Sahara a její bezprostřední okolí. Berbeři na koních předvádí své jezdecké umění, arabští chrti dávají na odiv své lovecké kvality a ženy chodí v těch nejslavnostnějších šatech a mají na sobě snad všechny šperky, které jejich domácnost ukrývá.

Tradiční tance byly k vidění po celém městě.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Výjimečná atmosféra je ve vzduchu cítit už od zahájení čtyřdenního festivalu, který se letos poprvé koná v lednu. Ač proběhl první ročník v roce 1967, a letos by se tak dal očekávat ročník padesátý, není tomu tak. Tento festival se totiž běžně konal v prosinci v období našich Vánoc. Nyní byl čerstvě přesunut na leden a rok 2016 se uskutečnil bez něj, ačkoliv šlo jen o necelé tři týdny.

Na Sahara festival se do Douz sjíždějí lidé z široka daleka.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

„Letos očekáváme něco okolo 100 až 120 tisíc návštěvníků. Vystupují zde nejen Tunisané, ale také lidé z Alžírska, Libye, Jordánska, Súdánu či Egypta. Významnou součástí je pro nás i recitační část, protože i poezií je tento festival. A samozřejmě už nyní, ještě před koncem letošního ročníku, začínáme spřádat plány na jubilejní 50. ročník, který se zde bude konat příští rok,” řekl Novinkám Mohamed Essayem z místní turistické centrály.

Bylo patrné, že jezdci tráví v koňském sedle mnoho času. Koně je poslouchali bezchybně.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Městečko Douz samo o sobě příliš významné není. Nicméně pro tento festival je umístění města symbolické a praktické zároveň. Je to poslední obývané místo před vjezdem na samotnou Saharu. Právě proto je to poměrně oblíbená zastávka pro turisty směřujícími za dobrodružstvím do pouště.

Festivalu se účastní i děti berberů.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Zhruba hodinu jízdy od města se v poušti nachází kempy, kde mohou turisté přespat, a vyzkoušet si tak na vlastní kůži, jaká je noc v poušti. Samozřejmě sem ale také vyráží na velbloudech, v džípech či na čtyřkolkách, a tak turismus představuje pro místní významnou část obživy.

Jistě šlo o velkolepou pozvánku na 50. ročník, který se bude konat již příští rok.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

