Kdo i v mraze přišel, určitě nelitoval, neboť spoustě zvířat mráz a sníh nevadil a proháněla se ve svých výbězích. „Platí to například o tygrovi ussurijském, který má zimní srst a je na podobné teploty připraven, stejně jako rosomáci, kteří si zimu užívají. Zajímavé je to u na našich nových medvědů. Očekávali jsme u nich, že trochu zazimují, ale zatím není patrné, že by se na zimní spánek chystali. Zima jim vůbec nevadí,” popsal stručně Právu zástupce ředitele zoo Roman Kössl.

Dodává, že většina zvířat je svým naturelem na mrazy připravena a neublíží jim. Ta, která by mohl mráz a sníh ohrozit jsou přes zimu v převážně teráriích či uzavřených prostorách, které jsou vybaveny vyhřívači, reagujícími na pokles teploty pod přijatelnou míru.

Děti si odnesly zážitky



Největší péče se podle Kössla nyní soustřeďuje na tropický jihoamerický pavilon a zmíněná terária, kde jsou plazi našeho mírného pásu — ještěrky, užovky a zmije, kteří většinou spí zimním spánkem. Část z nich zimuje přímo ve venkovních teráriích, která jsou uzavíratelná a fungují v podstatě jako skleník. Teplota tam neklesne pod tři stupně Celsia. Pohybuje se mezi třemi a pěti stupni a vše hlídají ohřívače s termostaty.

Především děti si tak zejména v sobotu odnesly ze zoo spoustu zážitků a Kössl slíbil, že na jaře už chystá zoo další, trochu neobvyklý. Půjde o zajímavou novinku. „Otevřeme novou expozici s mravenci. Na první pohled to může vypadat legračně a zdát se jako maličkost, ale rozhodně tomu tak není. Půjde o velice zajímavou podívanou. Ve formikáriu bude nejen sedm či osm druhů mravenců ale i termiti,“ pochlubil se dokončovaným formikáriem zástupce ředitele.

Od dovádění na svahu kamzíky mrazivé počasí neodradilo.

FOTO: Vladimír Vácha, Právo

V minulosti zoo už jedno mraveniště mělo, ale mravenci v něm z neznámých důvodů uhynuli, obdobně jak se tomu někdy stává například u včel, a návštěvníkům mraveniště chybělo.

„Věřím, že návštěvníky novou mnohem rozsáhlejší expozicí potěšíme. Půjde o různé druhy, kteří se také různě chovají i rozdílným způsobem získávají potravu. Bude tam, jak už jsem řekl, i jeden druh termita, aby lidé měli možnost si porovnat rozdíl mezi mravencem a termitem,“ charakterizoval stručně Kössl, co zájemci o přírodu v ZOO Ohrada uvidí.