Víkend navíc slibuje v Česku dlouho nevídaný fenomén – lyžování na čistě přírodním sněhu. Výška sněhové pokrývky a meteorology slibované mrazy to jenom potvrzují. Sjezdovky největší lyžařské arény Česka – SkiResortu Černá hora–Pec – dostaly za uplynulé dny až osmdesáticentimetrovou sněhovou injekci. „Díky tomu můžeme od pátku otevřít všech 41 kilometrů sjezdovek na jeden skipas,“ přiblížila mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Restart díky sněhovému přívalu stihl i Špindlerův Mlýn a ostatní lyžařská střediska severovýchodních Čech. „Máme v provozu všechny lanovky a přes dvacet kilometrů sjezdovek, což je nejvíce z celé republiky v jednom středisku,“ přibližuje ředitel špindlerovského Skiareálu Čeněk Jílek. Oživit obvykle slabší lednovou sezónu chce Skiareál pomocí nabídky celodenních skipasů za 590 korun, zakoupených prostřednictvím e-shop gopass od 9. do 19. ledna.

Se sněhovou pokrývkou jsou na tom stejně jako Krkonoše také Beskydy, kde provozovatelé lyžařských vleků hlásí až osmdesát centimetrů sněhové vrstvy na svazích. „Díky vydatnému sněžení v posledních dnech tu máme skvělé lyžařské podmínky. Na sjezdovkách leží aktuálně až 75 centimetrů sněhu,“ přiblížila Andrea Matyščáková ze skiareálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

Na vlecích je poměrně prázdno

Lyžařů je navíc ve spoustě středisek poskrovnu. Milovníci zimních sportů tak nemusejí čekat v dlouhých řadách u turniketů při lyžařských vlecích.

Ve čtvrtek před polednem využíval vlek ve Ski areálu Troják v Hostýnských vrších na Valašsku několik desítek minut pouze jediný lyžař. Posléze se k němu přidali instruktoři s lyžařskou školičkou dětí od dvou do pěti let. „Podmínky tu máme ideální. Jsme tu už čtvrtým dnem na lyžáku. Děckám se lyžuje perfektně. Všichni jezdíme na velkém vleku. I ti nejmenší se na něm naučili jezdit během tří dnů. Trochu víc fouká, ale děti to zvládají,“ pousmála se Olga Gabsi z Mateřské školy Teddy Bear ze Vsetína.

Lyžaře v průběhu týdne neodradily například ani zhoršené přírodní podmínky. Sněhová vánice, při které se na příjezdových cestách tvořily závěje a sněhové jazyky, nezastrašila ve čtvrtek stovky lyžařů, kteří zamířili do lyžařského areálu na Klínovci, nejvyšší hoře Krušných hor. Viditelnost byla při sněžení jen několik desítek metrů a teplota se pohybovala kolem minus pěti stupňů.

O víkendu by měly být v provozu všechny lanovky a sjezdovky, kterých areál na Klínovci nabízí devět kilometrů. Během týdne v centrálním Krušnohoří napadlo až padesát centimetrů čerstvého sněhu, takže v provozu budou prakticky všechny lyžařské areály. Přístupové silnice do hor jsou s opatrností sjízdné. Na vrchol Klínovce dokonce jezdí pendlující autobus s lyžaři ze sousedního německého Oberwiesenthalu. Pohodlnější je ale zaparkovat u dolních stanic lanovek.

Aktuální výška sněhu

středisko hory výška sněhu z toho nového sněhu Bílá Beskydy 80 cm 5 cm Javorový vrch Beskydy 80 cm 5 cm Pustevny Beskydy 80 cm 5 cm Soláň Beskydy 80 cm 5 cm Červenohorské sedlo Jeseníky 70 cm 5 cm Karlov Jeseníky 75 cm 5 cm Karlovice Jeseníky 70 cm 5 cm Miroslav Jeseníky 75 cm 5 cm Ostružná Jeseníky 70 cm 5 cm Petříkov Jeseníky 75 cm 5 cm Praděd Jeseníky 70 cm 5 cm Přívrat Orlické hory 70 cm 5 cm Ramzová Jeseníky 65 cm 5 cm Staroměstsko Jeseníky 60 cm 5 cm Bedřichov Jizerské hory 75 cm 0 cm

Černá Říčka Jizerské hory 75 cm 0 cm Desná Jizerské hory 75 cm 0 cm Ještěd Jizerské hory 75 cm 0 cm Josefův Důl Jizerské hory 75 cm 0 cm Severák Jizerské hory 75 cm 0 cm Špičák u Tanvaldu Jizerské hory 75 cm 0 cm Benecko Krkonoše 70 cm 5 cm Černá hora Krkonoše 80 cm 0 cm Černý Důl Krkonoše 100 cm 0 cm Dolní Dvůr Krkonoše 10 cm 0 cm Harrachov Krkonoše 80 cm 5 cm Herlíkovice Krkonoše 80 cm 5 cm Jablonec nad Jizerou Krkonoše 80 cm 0 cm Malá Úpa Krkonoše 90 cm 0 cm Horní Mísečky – Medvědín Krkonoše 80 cm 0 cm Mladé Buky Krkonoše 80 cm 0 cm Pec pod Sněžkou Krkonoše 90 cm 0 cm Rokytnice nad Jizerou Krkonoše 80 cm 0 cm Svatý Petr Krkonoše 80 cm 0 cm Velká Úpa Krkonoše 80 cm 0 cm Vítkovice Krkonoše 60 cm 0 cm Žacléř Krkonoše 70 cm 0 cm Bouřňák Krušné hory 70 cm 0 cm Boží Dar Krušné hory 75 cm 0 cm Bublava Krušné hory 75 cm 0 cm Klínovec Krušné hory 85 cm 0 cm Čenkovice Orlické hory 70 cm 5 cm Deštné Orlické hory 70 cm 5 cm Říčky Orlické hory 60 cm 5 cm Nové Hutě Šumava 70 cm 0 cm Špičák na Šumavě Šumava 65 cm 0 cm Zadov Šumava 65 cm 0 cm Karasin Českomoravská vrchovina 70 cm 5 cm Skiareál Lipno Šumava 70 cm 0 cm Kořenov-Rejdice Krkonoše 75 cm 0 cm Telnice Krušné hory 75 cm 0 cm Kohútka Beskydy 80 cm 5 cm Nové Město na Moravě Českomoravská vrchovina 70 cm 5 cm