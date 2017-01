Blazevic vyšel z jordánského Wádí Músá 10. října a před koncem roku byl už v řecké Soluni. V nohách tou dobou měl už 1800 kilometrů. Na cestu vyrazil jen s velkým batohem, ve kterém si nese stan, spacák, jídlo s vodou, fotoaparát a antibiotika. Některé noci prý musel strávit na ulici ve stanu, zatímco někdy přespal u místních, kteří mu nabídli na noc přístřeší.

Hlavním smyslem jeho cesty je ale prý protest. „Chtěl jsem vyjádřit svůj nesouhlas s Evropskou unií kvůli tomu, že zabraňují válečným uprchlíkům přejít do Evropy. Nejvíc utečenců jsem zatím potkal v Řecku v uprchlických táborech nebo v opuštěných budovách,“ řekl agentuře AP. Dodává, že spousta z nich se kvůli bezvýchodnosti situace snaží dostat dále do Evropy ilegálně.

„Viděl jsem, že ti lidé museli přespávat ve stanech v téhle hrozné zimě, a to před několika měsíci ještě neměli ani teplou vodu. Situace je komplikovaná, potkal jsem tu i mnoho dětí,“ dodal Chorvat. Z Řecka bude jeho cesta pokračovat přes Makedonii, Albánii, Černou Horu a Bosnu do Chorvatska a věří, že do cíle dorazí koncem února.

Než dorazil do Řecka, překonal Blazevic například Jordánskou poušť, Izrael či Turecko. Do něj se však dostal přes Kypr, kam z Izraele odcestoval letecky. Jedná se však o jedinou výjimku, jinak šel vždy pěšky.