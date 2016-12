Saint-Tropez neproslavili četníci, ale sexsymbol francouzského filmu

Francouzské městečko Saint-Tropez si málokterý Čech spojí s něčím jiným než se slavnou četnickou sérií. Nebyl to však Louis de Funes, kdo perlu Azurového pobřeží dostal do širšího povědomí. Původně rybářskou vesničku o několik let dříve proslavil sexsymbol francouzského filmu 50. a 60. let, herečka Brigitte Bardotová. Ta z letoviska udělala prominentní ráj.