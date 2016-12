Rekordně velký reklamní poutač se stal turistickým tahákem

Turistickou atrakcí se může stát kdeco. V americkém městě High Point v Severní Karolíně je to třeba obrovská komoda. Ve své době byla největší na světě. A ačkoli se jedná jen o jakýsi reklamní poutač, který High Point prezentuje jako hlavní město nábytku, turisté se u něj rádi fotí. Kde jinde by totiž našli ponožky tak velké, že by se do nich celí vešli?