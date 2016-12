Praha



Vánoce na náměstí

I letos je tradičně na Staroměstském náměstí přichystán sváteční program. Na Štědrý den je přichystáno rozlévání štědrovečerní polévky nebo česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby. V neděli se můžete těšit třeba na rodinnou pohádku a v pondělí na nejrůznější pěvecká vystoupení. Více informací najdete zde.

Týden sportu zdarma

Od neděle až do Silvestra bude na desítkách pražských sportovišť probíhat již tradiční Týden sportu zdarma. Do vybraných institucí tak budou moci lidé zavítat bez placení vstupného, ale například místa na tenis, squash a podobná je dobré si včas zarezervovat. Každoročně bývá největší zájem o zimní stadióny a plavecké bazény. Podrobný seznam sportovišť najdete zde.

Sváteční prohlídky

Mezi svátky a Silvestrem je v Praze přichystáno také několik prohlídek. Zpřístupněn bude například Masarykův salónek na Masarykově nádraží nebo secesní čekárna na hlavním nádraží. Průběžně se budou konat také komentované prohlídky.

Od druhého svátku vánočního můžete vyrazit i na exkurze na Letiště Václava Havla, v pátek 30. na prohlídku Pražského hradu s průvodcem nebo na prohlídku Národního divadla. Akce najdete například zde a zde.

Silvestrovské bobování

Poslední den v roce můžete s dětmi vyrazit na bobovou dráhu na Proseku. Bude to den plný soutěží a her, připraveno je také občerstvení nebo stánkový prodej. Závěrem je naplánován také ohňostroj, samozřejmostí jsou i jízdy na bobové dráze. Více se dozvíte zde.

Středočeský kraj

Vánoční mše

Na tradiční vánoční mši „Hej mistře” můžete na Štědrý den dorazit do kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitálu. Konat se bude od 22:00 hodin. Na poděbradském Jiřího náměstí se bude konat půlnoční mše přímo pod širým nebem. V kostele sv. Ludmily v Tetíně zase v dřívějších hodinách, konkrétně od 15:30 hodin, proběhne setkání u jesliček, kde se budou společně zpívat koledy a na děti čeká i divadélko.

Večerní prohlídky

O prvním a druhém svátku vánočním se můžete vypravit na zámek Loučeň, kde se budou konat večerní prohlídky. Na cestě sály a pokoji vám posvítí pouze desítky svíček a možná narazíte i na nečekané překvapení, třeba spiritistickou seanci, ke které se chystá kněžna se svými přítelkyněmi. Prostory zámku provoní také svařák, perníčky nebo čaj a každé dítě do 14 let si odnese i malou drobnost. Více informací zde.

Silvestrovská projížďka

O Silvestru i na Nový rok se můžete vydat na projížďku kolínskou řepařskou dráhou. Lokomotiva potáhne krytý vagón, ale i několik otevřených, dále bufetový vůz nebo vůz pro kočárky. Otevřeno bude i muzeum řepařské dráhy. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Medvědí Vánoce

Vánoční svátky oslaví také medvědi v hradním příkopu v Českém Krumlově. Doneste jim nějaké dárky - zeleninu, ovoce či med, které se pod dohledem medvědáře pokládají pod nazdobený stromeček, nebo si přijďte společně s hudebním souborem zazpívat na hradní nádvoří. Více zde.

Silvestrovský výšlap

Na nejvyšší vrchol Píseckých hor Mehelník se můžete vypravit o Silvestru. Historie akce sahá až k počátku 60. let minulého století a vybudovala si velkou oblibu. Každý účastník dostane malý upomínkový předmět, teplý čaj a na ohništi bude možnost opéct si buřty. Trasa pochodu je dlouhá 15 kilometrů. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Silvestr v zoo

Na oslavy Silvestra a Nového roku se můžete příští víkend vypravit do plzeňské zoo. Na děti čeká soutěžní program nebo také silvestrovská stezka o ceny. Na Nový rok pak všichni návštěvníci dostanou ke vstupence bonus, který jim zajistí příští návštěvu se slevou. Podrobnosti najdete zde.

Karlovarský kraj

Běh na konec roku

Aktivní tečku za rokem 2016 můžete udělat na charitativním silvestrovském běhu v Chebu. 14kilometrová trasa je otevřená pro cyklisty, turisty, běžkaře i koloběžkáře, je možné zvolit si jen poloviční variantu. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Štědrý den v zoo

Vypravte se o Štědrém dnu do zoologických zahrad v Ústí nad Labem nebo v Děčíně. Přijďte si zkrátit čekání na Ježíška, vstupné je do obou zoo zdarma, zavírá se odpoledne. Obdarovat můžete i zvířata nějakým finančním příspěvkem.

Výšlap na Kočičák

Přijďte se o Silvestru naposledy v roce provětrat při výšlapu k muzeu československého opevnění Na Kočičáku. Objekty budou zpřístupněny a připravena je i prohlídka s průvodcem. Chystá se také soutěž o nejhezčí a nejzajímavěji doma vyrobenou silvestrovskou jednohubku se zaměřením na skautsko-vojenskou tematiku. Více informací se dozvíte zde.

Liberecký kraj

Makromolekulární dobroty

Od Štědrého dne do Silvestra máte možnost si s dětmi v liberecké iQLandii uvařit vánoční dobroty vědeckou, makromolekulární metodou. Ta je ve světě gastronomie velkým hitem. Přijďte experimentovat s tím, zda bude třeba štrúdl v kostce chutnat stejně jako ten klasický. Více zjistíte zde.

Běh kolem přehrad

Závod na pět kilometrů v okolí tří přehrad v Jablonci nad Nisou se uskuteční na Silvestra. Soutěžit lze ve dvou kategoriích, muži a ženy nad 16 let nebo chlapci a dívky do 15 let. Uzávěrka přihlášek na závod je v úterý 27. prosince, startovné činí 150 či 50 korun podle kategorie. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Štědrý den v Josefově

Areál pevnosti Josefov bude letos jako tradičně otevřen i na Štědrý den. Půl hodiny po poledni proběhne jedinečná komentovaná prohlídka, každých 30 minut navíc bude probíhat střelba. Program končí v 14:00 hodin. Přijďte si zpestřit čekání na Ježíška, děti do 15 let mají vstup zdarma. Další informace zde.

Dětský Silvestr

Než začne ten opravdový Silvestr, přijďte s dětmi na ten menší, připravený jen pro ně. Na Husově náměstí v Novém městě nad Metují budou připraveny zábavné soutěže, písničky, přípitek dětským šampusem i ohňostroj. Na všechny ratolesti navíc čeká i malý dárek. Více se dozvíte zde.

Pardubický kraj

Po nadílce na zámek

Na Štědrý den se od 21:30 do půlnoci otevřou brány zámku a muzea v Pardubicích. Vstupte do rytířského sálu nebo si prohlédněte výstavu Slunovrat, Vánoce, Hromnice. Otevřena bude také vyhlídka na věži. Bližší informace zde.

Lyžování pro nejmenší

Ve čtvrtek se v Kid parku Amálka v Dolní Moravě uskuteční lyžařský závod pro nejmenší. Změří své síly i s maskotem Mamutíkem, ale poražený nebude nikdo, vítězí všichni a všichni budou také odměněni. Závod je rozdělen do kategorií do pěti let a od pěti do osmi. Startovné činí 70 korun. Další informace zde.

Vysočina

Žďárský betlém na Zelené hoře

Od prvního svátku vánočního až do Silvestra bude ve žďárském poutním kostele na Zelené hoře k vidění dřevěný betlém, společné dílo desítek laických řezbářů. Na Boží hod a Štěpána bude kostel volně přístupný, v ostatní termíny za poplatek a na rezervaci. Možnost prohlédnout si betlém bude také první den roku 2017. Více zde.

Jihomoravský kraj

Komentované krmení

Na Štědrý můžete vyrazit na speciální program také do brněnské zoo. Uskuteční se v ní komentované krmení tygrů, lachtanů či šimpanzů. Můžete si tak ukrátit čekání na Ježíška. Zoo se uzavírá ve 14:00 hodin. Více zde.

Olomoucký kraj

Vánoce na Bouzově

O vánočních svátcích se otevře nazdobený hrad Bouzov. Na programu jsou kromě prohlídek také tvořivé dílny pro děti nebo zpívání koled na nádvoří. Vstupné je za 20 korun, připraveno bude také něco pro zahřátí. Prohlídky je třeba si předem rezervovat. Více se dozvíte zde.

Dětský Silvestr

Vypravte se na Silvestra do Pradědova muzea v Bludově, kde bude po celý den připraven program pro děti. Připraveny jsou hry, soutěže, tancování a k zapůjčení budou také kostýmy, ke kterým si budou vaše ratolesti moci vyrobit silvestrovské čepičky v tvořivé dílně. Připraveno bude i něco dobrého na zub. Více informací zde.

Zlínský kraj

Vánoce ve skanzenu

Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm bude otevřen od druhého svátku vánočního až do Silvestra. Na Štěpána můžete dorazit na koledu. V kostele sv. Anny, který se nachází v areálu Dřevěného městečka, uslyšíte koledy v podání folklorního souboru. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Tradice na věži

Jako každý rok bude na Štědrý den na ostravské věži připraven speciální program. Kromě vyhlídky se seznámíte s vánočními tradicemi, jako je házení střevíce nebo lití olova a vosku. V tvořivé dílně si navíc můžete vyrobit vánoční dekorace, kterými ještě před nadílkou dozdobíte stromeček. Pro zájemce bude k dispozici také betlémské světlo. Více informací najdete zde.