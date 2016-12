Na výstavu neobvyklých betlémů se každoročně jezdí dívat návštěvníci z nejrůznějších koutů Francie. Od roku 1998, kdy se konal festival poprvé, si totiž vybudoval poměrně velké renomé. „Při debutovém ročníku jsme vystavovali nějakých 33 scén zrození Ježíška, letos jich je už přes 450. Skoro jsme měli problém je spočítat,“ řekl Christiane Ricort z pořádající asociace pro Reuters.

Číslo je to opravdu poměrně velké, jelikož městečko Luceram, ležící nedaleko Nice, má pouhých 1200 obyvatel. Na betlémy se přijede během konání festivalu podívat i přes 50 000 návštěvníků. „Přijeli jsme objevovat zákoutí tohoto překrásného městečka. Některé scény zrození Ježíška jsou opravdu povedené, všichni tvůrci si dali skutečně záležet. Myslím, že je to úplně poprvé, co jsem naplněna takovými pocity,“ tvrdí Maryvone Gutierrezová, která dorazila z Nice.

Fantazii se meze nekladou



Při tvorbě obyvatelé skutečně popustili uzdu své fantazii. Ti, kteří betlémy nechali více tradiční, se zase snažili upoutat netradičním zpracováním. Například Beatrice Vincentová vyobrazila svatou rodinu pomocí mozaiky. „Někteří vyrábějí betlémy i z materiálu, který najdou v lese. Tvorba nám běžně nám zabere tak dva týdny,“ tvrdí Vincentová.

Na betlémy mohou turisté narazit v nejrůznějších zákoutích Luceramu, v podzemí, na vrcholku věže, v kostelících, jeskyních, muzeích a mnoha dalších místech. Na Štědrý den se v městečku navíc koná představení, během kterého pastýři přivedou ovce a očekávají příchod tří králů, aby uvítali narození Ježíška.