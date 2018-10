Volby do senátu - 1. kolo

Léto je pro české hory stále důležitější období. Po posledních třech teplých zimách s nedostatkem přírodního sněhu se areály snaží více investovat do letních atrakcí, třeba do nových stezek pro horská kola. Například Skiareál Špindlerův Mlýn do budoucna chystá stavbu nové rozhledny na Pláních, která má podpořit letní turistický ruch.