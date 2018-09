Ing. Eva Mráčková, Asociace cestovních kanceláří ČR

Nespoléhejte na last minute

Letos se na evropská letoviska přesunou velké počty klientů ruských cestovních kanceláří, kterým bylo zakázáno prodávat zájezdy do Egypta a do Turecka. I na cestovatele z dalších silných zemí, jako je Německo, psychologicky působí zkušenosti s migranty, respektive jejich medializace, a budou se proto orientovat přednostně na evropské nebo zcela exotické cíle.

Klasické destinace se letos rychle zaplní

Kdo závazně neobjedná včas, bude mít buď velmi omezený výběr, nebo si bude muset hledat místo pro dovolenou jinde. Bude to platit i pro ty, kdo chtějí jet na vlastní pěst. Ubytovací zařízení ve spádových letoviscích letošní situaci rozhodně využijí a přizpůsobí jí i cenovou politiku. Cestovní kanceláře mají uzavřeny dohody již z loňska, kde mají na takto sjednané kapacity zaručenou cenu.

Španělsko – Costa Almeria

FOTO: archiv ACK ČR

Vybírejte dobře cestovní kancelář

podle jejího pojištění...

Především se přesvědčte, že cestovní kancelář má platné pojištění pro případ úpadku. Informaci o pojištění musí mít ve svých smluvních podmínkách, najdete ji zpravidla na jejích webových stránkách a ověřit si ji můžete na webové stránce té pojišťovny, kterou dotyčná cestovní kancelář uvádí (od května i na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj – ale kdo nakoupí dříve, ušetří, takže se vyplatí nečekat a ověřovat u pojišťoven). Pojištění platí pro všechny smlouvy o zájezdu uzavřené v době platnosti pojistky. Proto máte jistotu, i když kupujete zájezd s jakkoli velkým předstihem.

...i pověsti

Pojištění nevypovídá nic o kvalitě práce cestovní kanceláře. Nemáte-li vlastní zkušenost s cestovní kanceláří, jejíž zájezd se vám podle popisu zamlouvá, ptejte se svých známých, sledujte reference, případně jako podpůrný údaj i délku působení na trhu.

Koupit přímo u cestovní kanceláře nebo přes agenturu

V zásadě by to neměl být rozdíl: zájezd byste měli dostat v obou případech za stejnou cenu a v obou případech za jeho kvalitu ručí cestovní kancelář.

Co vyhledávat na internetu

Při koupi zájezdu přes cestovní agenturu prostřednictvím internetu je cestovní agentura povinna zveřejnit údaj, která cestovní kancelář ten který zájezd pořádá, přímo u informací o zájezdu. Letos poprvé by to tedy neměl být problém najít. Věnujte tomu ve vlastním zájmu pozornost. Jednak není jedno, komu svůj drahocenný dovolenkový čas svěříte, a za druhé, pokud by cestovní agentura údaj tajila, jednala by nejen unfair, ale přímo protizákonně, což je na pováženou.

Sicílie – hotel u moře

FOTO: archiv ACK ČR

Reklamní superlativy, nebo klamavá reklama?

Zákon o ochraně spotřebitele výslovně dovoluje pochválit nabídku a zveřejnit působivé ilustrační fotografie. Všichni obchodníci to používají a každý rozumný spotřebitel s něčím takovým počítá. Důležité je přečíst si podrobný popis a podívat se na fotografie, u nichž je zřejmé, že se týkají nabízeného objektu. V těchto věcech již cestovní kancelář musí poskytnout, co nabízí, jinak by měl klient právo na reklamaci.

Nenápadné výhody a nevýhody

Čtěte pozorně, co všechno je obsaženo v ceně a za co si budete muset připlatit. Srovnání cen zájezdů pak může vyjít úplně jinak, než když vyjdete jen z ceny za zájezd. Už jen placená či neplacená lehátka na pláži mohou znamenat rozdíl tisíce korun.

Španělsko

FOTO: archiv ACK ČR

Cenově mimořádně výhodné

Mimořádně výhodné budou letos zájezdy do teritorií, o nichž se objevily negativní zprávy. Bezpečnost má samozřejmě prioritu. Na druhou stranu incidenty, o kterých se opakovaně zmiňují média, se v drtivé většině odehrávají mimo turistická letoviska a dějí se tak zřídka, že o celkové rizikovosti teritoria mnoho nevypovídají. Statisticky vzato je riziko stejné, jako že vás srazí auto na dálnici nebo v místě bydliště.

Proto doporučujeme posuzovat především celkový pocit z dovolené v dané zemi a vnímat doporučení českého ministerstva zahraničních věcí. Pokud by někde byly signály nebezpečí, seriózní cestovní kancelář zruší zájezd sama a buď poskytne náhradní zájezd, nebo vrátí všechny peníze bez jakéhokoli stornopoplatku. Pokud se nepoddáte obavám, můžete vydělat jak na ceně, tak i na tom, že v místě bude volněji a budou si vás jako hosta zvlášť považovat.

Již nyní koupíte zájezd do Tuniska levněji než obdobný pobyt v České republice, Egypt jen o málo dráž a lze očekávat, že cenově výhodné bude i Turecko.

Albánie

FOTO: archiv ACK ČR

Cenově výhodná a neprávem trochu opomíjená je Albánie, která je zcela prosta negativních zpráv a je to nádherná země.