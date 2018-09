lap, Novinky

V rámci first momentu, zájezdech v předprodeji, nabízí CK Fischer jedno dítě až do 16 let zdarma a až dvě další za cenu dětské letenky, informoval Novinky Jan Osúch, tiskový mluvčí CK Fischer. Akce platí během prvního momentu do vyprodání zásob.

Podobnou nabídku nabízí také CK Exim tours. "Pokud naši klienti využijí first minute nabídky a objednají si zájezd do 28. února 2013, získají dovolenou pro dítě až do 18 let zcela zdarma. Za dobré vysvědčení pak se slevou. Zdarma je dětem ve vybraných hotelech k dispozici také náš Mango club, kde se děti díky našim speciálně proškoleným animátorům po celou dovolenou mohou zabavit opravdu zajímavými aktivitami," říká Stanislav Zíma, marketingový ředitel CK Exim tours. Dětský klub zaměřený na pirátská dobrodružství nabízí i CK Fischer.

„Na děti ale myslí i náš Program 1+1, který nabízí zvýhodněnou cenu pro dítě, které na dovolenou vyrazí pouze s jedním dospělým,“ sdělil Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria.

„Pro děti máme mnoho zajímavých nabídek. Mezi ty nejlákavější patří nabídka až dvou dětí do 16 let věku téměř zdarma - první dítě zaplatí jen 2990Kč a druhé pouze cenu dětské letenky 5990Kč. To je vzhledem k věku obou dětí až do 16 let opravdu výjimečná nabídka. A podobných najdete v našem katalogu spousty,“ dodal Šatný.

Nové destinace

Na letní dovolené roku 2013 připravila CK Fischer jako Novinku řecký ostrov Samos, kde se narodil slavný matematik Pythagoras, a španělské pobřeží Costa de la Luz, odkud vyplul Kryštof Kolumbus.

„Naše nabídka safari v Africe je téměř dvojnásobná proti minulé sezóně. Jako úplnou novinku nabízíme studijní cesty typu: "staň se rangerem na safari". Pro letní sezónu chystáme především nabídku aktivních rodinných dovolených do našich tradičních destinací - Srí Lanka, Keňa, Tanzanie - kde přinášíme úplně novou vizi společného rodinného prožitku,“ řekl Novinkám Jan Papež za CK Marco Polo.

"Nově budeme létat do bulharské Varny, marockého Agadiru nebo tureckého Marmarisu. Úplnou novinkou je země, která má stále co nabídnout, a to je Chorvatsko jak leteckou tak vlastní dopravou. Z blízkých destinací je to pak ještě Itálie, a to Lago di Garda, Liguria a Toskánsko vlastní dopravou a ostrov Ischia letecky. Další velmi slibnou novinkou je Portugalsko, které je lákavou a českými turisty ještě ne příliš procestovanou destinací,“ sdělil Stanislav Zíma, marketingový ředitel CK Exim tours.

„V létě 2013 jsme se rozhodli přidat ještě Keňu a Zanzibar. Jedná se o českou premiéru charterových letů do těchto exotických zemí i během letní sezóny. Počasí je tu stále příznivé a zaručuje skvělé koupání po celý rok," dodal Zíma.

CK Alexandria rozšiřuje klubové hotely s českými animačními programy pro děti i dospělé. Příští rok nabízí nově klubové hotely na řeckém ostrově Korfu a v turecké Alanyi.

„Mezi další významné novinky patří i nově přidaná nabídka zájezdů na Menorcu, kterou otevíráme na základě loňské úspěšné premiéry sousední Mallorky. V Egyptě pak rozšiřujeme naši nabídku o zájezdy do letoviska Marsa Alam,“ dodal Šatný za CK Alexandria.