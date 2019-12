Vyčarujte kouzelné dekorace z větviček

Bříza (Betula), to je panenka ustrojená do čistě bílých šatů a s bohatou hřívou tmavých vlasů, někdy tak dlouhých, že si je můžeme pohladit. Kdo jednou smýčil zápraží nebo chodníček metlou z březového proutí, po jiném koštěti už nesáhne.

Metly se vyrábějí ze suchého proutí, kdežto k tvorbě dekorací, jako jsou věnce nebo třeba srdíčka, která po upevnění k tyčce slouží jako zápichy do záhonu, potřebujeme čerstvé pruty. Z těch dlouhých uvijeme věnec stočením do kruhu, bude krásně hladký.

Uličnicky střapatý věnec zase vznikne, když z krátce střižených haluzek naděláme otýpky, které postupně přivážeme k základně vytvořené ze silnějšího drátu. Kdo by chtěl březový motiv ještě víc zdůraznit, zakomponuje do aranže pár křídově bílých polínek.

Silnější větve zapíchneme ostře seříznutým koncem hluboko do země v mírných rozestupech. Tenčí výhony mezi nimi proplétáme do kýžené hustoty či motivu. Větve můžeme vést křížem krážem, případně je svázat motouzem.

Stále zelenému břečťanu trvá mnoho let, než se ke šplhu vůbec rozhodne, kdežto přísavník (Parthenocissus) za stejnou dobu vytvoří oponu z listů tak hustou, že se pod ní úplně ztratí kmen stromu, plot i domovní stěna. Je to živel, a pokud ho chceme udržet pod kontrolou, musíme na něj vytasit nůžky minimálně dvakrát do roka.