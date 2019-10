Nastal čas, kdy planou listy javorů

Javor mléč (Acer platanoides), klen (A. pseudoplatanus), babyka (A. campestre) - to všechno jsou klenoty naší divoké přírody, arboret a parků. Jenže není u nich kolosální pouze krása, nýbrž i rozměry, kvůli nimž v běžné zahradě neobstojí.

Od toho jsou tu tzv. japonské javory, zastoupené javorem dlanitolistým (A. palmatum) a japonským (A. japonicum). Ty se s příchodem chladných nocí barví do ještě brilantnějších odstínů a díky pomalejšímu růstu a kompaktnějším proporcím si jejich orientální šarm užijeme i na malých pozemcích, v předzahrádkách či nádobách.

Důvodem k pořízení není nic jiného než olistění, delikátně tvarované jako od mistra řezbáře. Listy odrůd javoru dlanitolistého měří od 3 do 12 cm, zatímco u javoru japonského mohou být až dvojnásobně delší.

Zvláštním kouzlem oplývají filigránsky řezané formy javoru dlanitolistého (Dissectum). Rostou víc do šířky než do výšky.

Populární kultivary odvozené od variety javoru dlanitolistého zvané dissectum zdobí filigránsky stříhané listí. Skoro to vypadá, jako by jejich koruna zarůstala něžnými kapradinkami.

Zpravidla platí, že odrůdy v létě zelené (Aureum, Sango-kaku, Seiryu) se na podzim přebarvují do zlatožlutých až oranžovočervených tónů, zatímco ty tmavě vínové (Atropurpureum, Bloodgood, Trompenburg) plápolají v říjnu karmínovou červení.

Až se barevné divadlo snese z koruny na zem, vyniknou na větvích zavěšené „vrtulky“, známé „nosy“ z dětských her. Jsou to plody, křídlaté dvounažky, nesoucí semena, která se díky křidélkům mohou dostat po větru (i po vodě) do větších vzdáleností.