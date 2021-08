Kde kvete zavinutka, tam je živo

S opravdovou kopřivou má zavinutka společné jen to, že se rozrůstá do nemalých trsů. Zato s kopřivou, co nežahá – hluchavkou – ji pojí příbuzenské pouto, jelikož obě náležejí do čeledi hluchavkovitých. Tato čeleď je tak úžasně pestrá, že z ní můžeme sestavit celé bylinkoviště.