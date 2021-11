Jeřáby jsou skvostem (nejen) podzimní zahrady

Z volné krajiny začal mizet v době, kdy lidé vyměnili světlé listnaté lesy za šeré smrčiny. Jeřáby jsou nejšťastnější ve sluneční volnosti. Nestojí o intimní sousedské vztahy se stromy, které by je svým stínem umořily k smrti. Krom stínu, podmáčené půdy a nehojně se objevující bakteriální spály růžovitých není nic, co by jim mohlo překazit vyhlídku na dlouhý věk.