Zahrada, kde bývají řeka i hryzci návštěvníky, hýří sytou zelení

Oáza plná syté zeleně na břehu řeky Vltavy, tak by se dala jednoduše popsat zahrada naší čtenářky, paní Jarky. S rodinou si ji užívají už 22 let, a i když je jejich sousedka řeka už několikrát navštívila, znovu a znovu nacházejí sílu pustit se do práce a vše obnovit.