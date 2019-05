Adéla Mclintock, Právo

Autorka a majitelka zahrady Broňka Havlová neponechává nic náhodě. Všemu, co zahradu dělá krásnou a útulnou, dala své místo a řád.

Když zrovna nevyučuje žáčky na základní škole, ohání se rýčem nebo nůžkami v záhonech, které zvelebuje už tři desetiletí. Pečlivostí zahrnuje rovněž nádoby všeho druhu, v nichž rostliny i dekorace mění tvář podle roční doby a při každé sváteční příležitosti.

Od vánočních stromků po vajíčka

Zahrada vznikala postupně ve třech etapách doslova na zelené louce. Ze všeho nejdřív se tu zabydlely borovička se smrčkem, které si Broňka a její manžel pořídili k prvním společným Vánocům.

„Na jaře jsme je slavnostně zasadili do trávníku a od té doby fungují jako výchozí bod pro všechno ostatní,“ líčí majitelka, zatímco upravuje mašle na malovaných vajíčkách zavěšených ve větvích pestrolisté vrby (Salix integra) Hakuro Nishiki.

Její útlý kmínek s dosud holou korunou našel místo u jezírka na kamenitém břehu, kde žlutě odkvétají talovíny (Eranthis hyemalis). Letos se ukázaly později.

Velikonoce se neobešly bez veselých doplňků, kraslic a macešek.

„Rostliny se po každé zimě chovají jinak. Jednou bledule sotva vystrčí nos, podruhé kvetou jako o život. Totéž platí pro časně kvetoucí žlutý jasmín (Jasminum nudiflorum) z předzahrádky a většinu jarních cibulovin.“

Těmi se Broňka obklopuje ze všech stran. Na stupnici nejoblíbenějších nechybějí ladoňky, šafrány, konvalinky či narcisy s tulipány, které se tu v hojném počtu střídají od března až do konce května. „Při nákupu na cibulích nešetřím, protože ve větších skupinách jim to sekne víc než jedináčkům,“ míní zahrádkářka.

No řekněte, nevypadá bílá čemeřice (Helleborus) ve stejně zbarveném proutěném košíku přímo snově? V proutí si hoví i fialové macešky doplněné červenými kraslicemi.

Lýkovce a čarověníky

Zatímco v létě každého, kdo jde kolem, uchvacuje kombinace růží, aster a levandulí, teď předzahrádce dominují květy lýkovců (Daphne mezereum) a noří ji do obláčku smyslné vůně.

Vedle růžových a fialových tu kvetou i bílé kultivary. Spoustu keříků vzešlo ze samovýsevu. Semena se většinou uchytila v překvapivých místech, třeba pod kamenem nebo ve vyvýšeném záhonu na stinné severní straně.

Pěšiny z vysloužilých pražců směrují kroky do světa skalniček a trpasličích jehličnanů. Není zlatá borovička rozkošná?

Podél plotu se sousední parcelou se v různých výškách zvedají koruny zlatolistého jilmu (Ulmus x hollandica) Wredei, broskvoně, sakury, katalpy (Catalpa bignonioides), v zimě kvetoucího vilínu (Hamamelis) a řídce vídané zmarliky (Cercis siliquastrum), která od dubna do května ukazuje sytě růžové květy nejen podél větví, ale i na kmenu.

Doprovod stromům dělají keře hortenzií (Hydrangea), ibišků (Hibiscus) a stínomilné trvalky včetně bohyšek (Hosta) a čechrav (Astilbe). Urostlé pěnišníky (Rhododendron) si zase užívají společnost vřesovců (Erica). Obě stálezelené rostliny Broňka mulčuje kůrou, přidává k nim rašelinu a speciální hnojivo, aby udržela kyselou půdní reakci, bez které se neobejdou.

Zastřešená terasa působí díky pastelově natřenému nábytku, polštářům a stylovým doplňkům jako útulný pokojík.

Prakticky žádnou péči nepotřebují čarověníky slunící se v ostrůvcích před terasou a u skleníku. Není snadné uvěřit, že těmhle ojehličeným trpaslíkům podsázeným skalničkami je bezmála půl století. Za tu dobu narostly habry z protějšího lesa do gargantuovských proporcí a s čarověníky rozehrály hru úžasných kontrastů.

Houby i bylinky na dosah

Na les vystlaný zjara květy sasanek se otevírá kouzelný výhled z terasy u domu, chráněné proti slotě robustní střechou a bočními stěnami z prken. Říká se mu Liščí. To proto, že ho kdysi protkávaly liščí nory. Ty už v něm nespatříte, zato lišek s voňavými kloboučky je tu rok od roku víc.

Navzdory drobným rozměrům jsou čarověníky výraznými prvky, které lákají přijít blíž. Skleník obsadily okurky s rajčaty.

„Houby dokážou pozvednout obyčejnou polévku na kulinářskou delikatesu,“ pochvaluje si Broňka, která to má k lesním pokladům pár kroků přes ovocný sad.

Jako výtečná kuchařka nedá dopustit ani na chuť bylinek. Sama si je pěstuje ze semen a sazenic. Na čaj při nachlazení nejraději používá směs máty, meduňky a věhlasného řepíku s protizánětlivým účinkem. Fenykl, rozmarýn či tymián smíchaný se solí a olejem se zase výborně hodí k masu či rybám.

A do čeho Broňka přidává květy divoce rostoucích fialek? Do okurkového salátu! To stojí za vyzkoušení. Ostatně sazenice okurek i rajčat už se zelenají ve skleníku a aby jim v létě nebylo příliš horko, zastiňují je zlehka výhony pnoucích růží.