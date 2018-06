Jana Nesvadbová, Novinky

Do prvního domku se Nadine pustila kvůli své tehdy roční dcerce. Chtěla jí udělat radost a vytvořit hezké zázemí na zahradě. Místo prosté napodobeniny domu se rozhodla jít trochu nevšední cestou a oslovila řemeslníky z okolí s prosbou o pomoc při stavbě miniaturního domu.

Jestliže si klient přeje střechu z tradičního materiálu, například z došků, není to pro Nadine a její tým řemeslníků žádný problém.

Výsledek se pyšnil pravými cihlami, skutečnými taškami na střeše, zmenšeným nábytkem, posuvnými okny a dalšími prvky, nad nimiž zůstával přátelům a známým rozum stát.

Právě jejich nadšené reakce byly pro Nadine povzbuzením k tomu, aby se rozhodla s kariérou finanční poradkyně skoncovat a přesedlala na dráhu budovatelky dětských zahradních domků.

Zatím poslední vyrobený domek měli možnost obdivovat návštěvníci květinové výstavy v Chelsea. Měl vysouvací okna a byl postaven z cihel. Na výšku měřil méně než tři metry a na šířku jeden a půl.

Od té doby jich společně s řemeslníky vytvořila již několik. Jejich cena odpovídá řemeslné náročnosti každého takového díla - stojí od 5 do 20 tisíc liber, tedy 147 až 587 tisíc korun.

Domky Nadine obvykle buduje na ocelovém rámu, aby je bylo možné kamkoli přemístit, nebo se s nimi dokonce přestěhovat. Je ale možné mít domek s klasickými základy zapuštěnými pod povrch země.

V minulých týdnech se mohli s jedním z jejích domků seznámit návštěvníci květinářské výstavy v Chelsea. Na pozemku tamní nemocnice ze tří částí složili jeden domek na ukázku a děti byly nadšené, stejně jako jejich dospělý doprovod.

Dům měl nejen zdi z cihel a trámů, měl opravdové tašky na střeše, ale dokonce uvnitř, na vybíleném stropě, se skvěl štuk ve tvaru rozety.

Vedle zaslepeného krbu se mohl dětský návštěvník posadit do světle modrého, sametem potaženého ušáku, náročnější z nich mohli zalistovat i v některé z knih, které spočívaly na stolečku vedle. Svítit si návštěvníci mohli malou elektrickou lampičkou.

Domky jsou na přání zákazníků elektrifikované, mohou být plně zařízené nábytkem, ale mohou být také jen prázdné, aby si je klient vybavil dle vlastních představ.

Jestli je práce Nadine něčím opravdu zajímavá, je to především způsob, jakým přistupuje k volbě materiálů a řemeslným pracím na svých domcích. Materiály totiž volí pouze z lokálních zdrojů, eventuálně recykluje to, co by jinak skončilo na skládkách.

Zároveň se už stalo součástí její denní rutiny prohlížení všech trhů se starým nábytkem, odkud si vyzobává právě ten zmenšený.

Skutečné rozměry si divák uvědomí, až když si k domku stoupne, nebo dokonce sedne dospělý člověk. Na obrázku je Nadine Charletonová sedící ve dveřích jednoho ze svých výtvorů.

Na domcích pak zaměstnává pouze lokální řemeslníky, zabývající se tradičními až historickými řemesly. Není proto překvapením, že když se klient rozhodne mít na domku doškovou střechu, bude ji tam opravdu mít.

Když se klient rozhodne, že by chtěl, aby malý domek zrcadlil styl, ve kterém je postaven jeho vlastní velký dům, Nadine mu se svými pomocníky připraví překvapení v podobě několika návrhů, které se budou pyšnit stejnými rysy jako jeho velký dům.

Interiér jednoho z domků zdobí tapety s motivy honů. Domek tak zevnitř nápadně připomíná hrady s jejich nástěnnými tapisériemi se stejnými výjevy.

Samozřejmostí je, že ještě před stavbou Nadine se svými klienty pečlivě vybírá i místo, kde se domek na zahradě u ´velkého´ domu bude nejlépe vyjímat. Kde na něj bude dobře vidět, aby byly případně dobře vidět obě stavby pospolu.

Stručně řečeno, stejnou péči, jakou Britka věnuje výrobě domků, věnuje i finálnímu začlenění do zahrady.