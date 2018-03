K nejméně náročným, nejvíce mrazuvzdorným a celkově bezproblémovým patří snadno dostupný základní druh břečťan popínavý (Hedera helix). Je to zdatný horolezec, pohltit však dokáže velký kus země, a to i v místech, kde by ostatní rostliny živořily. K podkladu se pevně uchycuje příčepivými kořínky.

Zpočátku nikam nespěchá, soustřeďuje energii do kořenů. Teprve asi po čtyřech letech vystartuje a nic kromě nůžek už ho v růstu nezastaví. Vyšplhat se může až do výšky okolo 25 m.

Kabátek pro dům

Chaloupka zachumlaná do pláště z břečťanových listů působí jako z pohádky.

Městským domům tahle dlouhověká liána propůjčuje šmrnc, nesmíme ji ale nechat příliš bujet. Zelený štít brání přístupu vlhkosti, částečně izoluje a snižuje tak náklady na vytápění.

Pokud má však omítka či zdivo trhliny, může do nich břečťan svými přísavnými kořeny proniknout a poškození zhoršit. Raději ho nepouštíme k okapovým žlabům ani na střechu, kde dokáže nadzvednout střešní tašky!

Stálezelený plášť z dlouhověkého břečťanu propůjčuje budovám pohádkový vzhled s nádechem tajemna.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Oživení pro schody

Břečťan nám dává příležitost vytvořit z čistě praktického prvku, jakým je zahradní schodiště, atraktivní součást venkovního prostoru, aniž bychom utratili spoustu peněz.

Stačí vysázet podél jeho okraje pár rostlin, jejichž plazivé šlahouny postupně obsazují svislé plošky schodů a propůjčují jim celoročně zelené vybarvení. Stírají tak surový vzhled stavebního materiálu a napomáhají přirozenému včlenění do okolí. Přečnívající výhony včas zastřihneme, při sešlapování totiž hnědnou a odumírají.

S plazivými šlahouny získá i obyčejné schodiště zvláštní půvab. Nesmíme je však sešlapávat.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Náhrada trávníku

Stinná místa pod stromy, jsou-li navíc suchá, není lehké osázet, protože se zde většině rostlin nedaří.

Skromnému břečťanu nejen že se ve ztížených podmínkách, kde zuří boj konkurenčních kořenů, daří, on tu dokonce vytváří atraktivní koberce, které jsou tak husté, že plevelům nedají sebemenší šanci k průniku. Kořenující výhony se dobře uchycují rovněž po střešním převisem či na svazích, kde brání půdní erozi. Nesmí na ně ale pražit od rána do večera slunce.

Hustý koberec prosperuje i v silně prokořeněné půdě pod stromy. Sucho břečťanu nevadí, slunci se spíš vyhýbá.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Vítací oblouk

Se vstupními vrátky do zahrady se vítáme a loučíme téměř každý den, a tak bychom si na jejich vzhledu měli dát záležet, zvlášť sousedí-li s ulicí.

K oživení přispěje vysoký uzavřený oblouk, ať už zděný, nebo kovaný, porostlý břečťanem. Z každé strany zasadíme jednu rostlinu a obrníme se trpělivostí. Ke spojení totiž dochází po pěti až šesti letech. Potom je třeba výhony zkracovat, aby si porost udržel tvar a nepřekážel při procházení vrátky.

Zelený sloup

Naskytne-li se příležitost, vyšplhá břečťan po kmenu stromu a zabydlí se v jeho koruně, což ocení drobní savci a ptáci, kterým poskytuje úkryt i obživu.

Není to parazit, stromy neokrádá o vodu ani o živiny, ani je neškrtí. Slouží mu pouze pro oporu, čímž velké, zdravé jedince nijak neohrožuje. Problém může nastat po několika desetiletích, když břečťan pohltí větve hostitele a ten začne kvůli chybějícímu světlu skomírat. Nechceme-li riskovat, vyvedeme šlahouny po vertikále z kamene či betonu.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Poutač pohledů

Kvetoucí záhony samy o sobě přitahují pozornost svými barvami, jenže pohled na ně by měl být hezký i mimo vegetační sezónu.

Celoroční efekt nabízejí stálezelené, zajímavě tvarované dřeviny. Kromě známého zimostrázu se k tvorbě působivých geometrických prvků dobře hodí břečťan, jehož poddajnými výhony postupně zakrýváme konstrukci libovolného tvaru. Jehlan či kužel snadno vyrobíme z bambusových tyčí a králičího pletiva.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Pohledová clona

Břečťan potěší všechny, kdo touží po soukromí, a přitom jim na tradiční živý plot nezbývá místo.

I z obyčejné opory z latěk či pletiva časem vytvoří hustou, neprůhlednou clonu, za kterou zůstanou nevítané pohledy nebo třeba popelnice. Výhony k ní však musíme zpočátku vyvazovat.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Oplocení z kamene, betonu, gabionů, cihel či hrubě opracovaného dřeva břečťan hravě poroste bez naší pomoci a promění jej v klidnou kulisu pro pěkně vybarvené či tvarované rostliny.

Kreativní lemování

Záhonové bordury mají praktické využití, ale ne vždy jsou z materiálu, který lahodí oku.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Také opěrné zídky překonávající výškové rozdíly svažitého terénu je někdy zapotřebí zjemnit, aby lépe splynuly s prostředím. A už vůbec bychom neměli na očích nechávat betonové skruže od studny či jezírka.

Ve všech případech nám břečťan pomůže zamaskovat vše, co by mělo zůstat skryté. Příležitostně ho střihem omezíme, aby neztratil upravený vzhled.