Echinacea neboli třapatka je květina natolik krásná a zároveň nenáročná, že má smysl pěstovat ji jako okrasnou rostlinu jen kvůli jejímu vzhledu. Zároveň je to velmi ceněná léčivá bylina, která slouží jako základ pro řadu rostlinných preparátů s antibakteriálními a antivirovými účinky. Léčí rovněž alergie a posiluje imunitní systém. Tradičně se díky svým protizánětlivým účinkům používala i na léčení bolesti zubů či krku, a severoameričtí indiáni dokonce léčili echinaceovým extraktem i hadí uštknutí.

Echinaceu lze pro preventivní i léčivé použití připravovat i v domácích podmínkách například sušením, lisováním šťávy z čerstvé nati, výrobou extraktů z kořene, přípravou výluhu v lihu či jednoduchým vařením čaje z usušené rostliny.

Echinacea pochází ze Severní Ameriky. Vyskytuje se v devíti druzích, ale v tuzemských podmínkách se nejčastěji pěstuje třapatka nachová (Echinacea purpurea neboli Rudbeckia purpurea), případně třapatka úzkolistá, která je více ceněná z hlediska obsahu léčivých látek.

Odvar ze sušené byliny je vhodný zejména pro děti.

FOTO: Shutterstock

Kvete až druhý rok

Semínka pro předpěstování sazeniček by se měla vysévat v březnu. Obvykle se prodává balení po třiceti nebo stovce semen, která můžete vysadit do truhlíků doma za oknem nebo do pařeniště. Za dva měsíce jsou pak rostlinky připravené k výsadbě na záhon. Případně si kupte předpěstované mladé rostliny a vysazujte je v druhé polovině května. Měly by přijít na slunné místo do lehčí půdy.

Třapatka vytvoří mohutnou vytrvalou rostlinu s oválnými listy. Přezimuje ve formě rozvětveného kořene. Kvete až druhý rok a pak jako trvalka zůstává na záhonu mnoho let. Na péči není nijak náročná, dobře snáší sucho, vyžaduje pouze dostatek slunce a lehkou vzdušnou půdu. Květ má šiškovitý tvar na konci dlouhého stonku a bodliny. Právě proto má název rostliny původ v řeckém slově echinos – ježek. A květu se někdy říká indiánská šiška.

Z různých částí květiny lze připravit řadu léčivých preparátů.

FOTO: Shutterstock

Jak echinaceu zpracovat

Čerstvě vylisovanou šťávu lze stabilizovat přidáním lihu. Další možností domácího zpracování je výluh, který vytvoříte přidáním 14 dkg čerstvých zelených listů do půl litru šedesátiprocentního lihu. Výluh se připravuje sedm dnů, každý den je třeba ho protřepat. Užívá se po lžičce denně.

Kořeny i listy lze sušit a připravovat z nich čaje, což je vhodný způsob podávání echinacey zejména pro děti. Při nástupu běžných chorob typu angíny, chřipky či nachlazení můžete vyzkoušet i žvýkání kousku čerstvého kořene nebo středu květu.

www.chatar-chalupar.cz