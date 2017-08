Tavolníky (Spiraea) jsou listnaté opadavé keře kompaktního až široce křovinatého vzrůstu z čeledi růžovitých Rosaceae, což z nich dělá bratrance růží, kdoulovců nebo třeba jabloní. Patří k nejlevnějším keřům na trhu, rychle rostou a vysazovat je můžeme kdykoliv, když není půda promrzlá nebo příliš blátivá. Tavolníky patří k významným medonosným dřevinám.

Listy v sytých barvách

Tenké, vzpřímené až hluboce ohnuté výhony nesou malé okrouhlé nebo kopinaté listy v zelených, někdy sivě namodralých tónech.

Kvetoucí vytrvalec. Tavolník japonský (Spiraea japonica) vykvetl po letním sestřihu podruhé, aby ani v říjnu záhon nepostrádal romantickou barvu.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Ovšem nejzajímavější jsou variety s celoročně žlutým olistěním, které když vysadíme v hojném počtu, proudí zahradou jako tekuté zlato. Po vyrašení nosí listy mnohých druhů a odrůd oranžovou až červenou barvu, k níž se vracejí znovu na podzim.

Z keře stromek. Stačí vybrat silný rovný výhon, zapěstovat korunku a nevšední ozdoba záhonu je na světě.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Květy kypící životem

Drobné kvítky v hustých terminálních květenstvích mají podobu chocholíků, vrcholíků či hroznů, takže to vypadá, jako by keř byl ověnčený bohatě rozkvetlými pugéty v barvě cukrové vaty nebo šlehačky. Variety s větvemi skloněnými do oblouku nakvétají pouze bíle a floristé je s oblibou používají do svatebních aranží.

Trvanlivá okrasa. Hustá květenství vydrží dlouho nejen na keřích v zahradě, ale také v pěkných jarních, letních i podzimních aranžích.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Skromné a odolné



Keře si hravě poradí s dlouhými periodami sucha a stejnou odolnost prokazují i v mrazivé zimě. Květy nejraději vystavují slunci, v polostínu s nimi šetří a v temnu celkově živoří.

Intenzitu vybarvení u zlatolistých druhů ovlivňuje množství světla - ve stínu zelenají, na úpalu blednou do světle vanilkového odstínu.

Barevné ozvěny. Zlatolistý tavolník Golden Princess soutěží v intenzitě záření s jilmem holandským (Ulmus x hollandica) Wredei.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Půdu tavolníky snášejí i těžší jílovitou, ovšem propustnou a problém jim nedělá ani městský vzduch. Porcí dobře uleželého kompostu na jaře nepohrdnou.

Aby netrpěly na mšice, dodržujeme mezi nimi při výsadbě dostatečné rozestupy, od 50 cm do 300 cm.

Od skalky po střechu



Nejmenší druhy s výškou do 60 cm uplatníme mezi kameny ve skalce, v záhonových obrubách, podél cest a schodů nebo jako půdní kryt na rovině i ve svahu.

Středními, 70 až 100 cm vysokými keři snadno zamaskujeme domovní podezdívku, zformujeme hustý lem v předzahrádce nebo oživíme záhon s květinami.

Svíce a deštníky. Nejen barevně, ale hlavně tvarově zaujme kombinace růžových chocholíků s čistcem vlnatým (Stachys byzantina).

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Z druhů vysokých 100 až 150 cm vyrůstají nádherné živé ploty a solitéry doplňující zahradní sochy nebo fontány s vodotryskem.

Řez záleží na době květu

Tavolníky se dělí na časně a pozdně kvetoucí. První kvetou na loňských výhonech od dubna do poloviny června a řežeme je záhy po odkvětu na první (počítáno odshora) silný pupen nebo těsně pod uvadlými květenstvími.

Keře z druhé skupiny kvetou na letošních výhonech od druhé poloviny června do září. Seřezáváme je brzy zjara cca o polovinu nebo až k základní kosterní bázi. Sestřihneme-li pozdní druhy hned po odkvětu, do října ještě znovu vykvetou.

Odolnost vůči řezu. Keře snadno regenerují i z hlubokého zmlazení. Řezem podporujeme tvorbu mladých výhonů a hojnost květů.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Tavolníky lze v případě potřeby hlubokým zpětným řezem radikálně zmladit.

Šestice, která nezklame



Tavolník popelavý (Spiraea x cinerea) Grefsheim - hustý, elegantně převislý s množstvím čistě bílých květů v chocholících a tmavozelených, na podzim žlutých listů, kvete IV-V, výška i šířka 1,5 až 2 m.

Tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia) - roste vzpřímeně, tvoří výběžky, husté kužely bělorůžových až sytě růžových květů sladce voní, kvete VII-IX, listy tmavozelené až 8 cm dlouhé, výška 2 m, šířka až 3 m.

Tavolník van Houtteův (Spiraea x vanhouttei) - vytváří převislé fontány a husté, bílé, 5 cm velké květní chocholíky, kvete V-VI, listy sivě zelené, koncem sezóny žlutooranžové, výška i šířka 2 až 2,5 m.

Tavolník japonský (Spiraea japonica) Anthony Waterer - kompaktní, polokulovitý s deštníkovitými, purpurově růžovými květenstvími, kvete VII-IX, listy kopinaté, při rašení bronzové, na podzim vínové, výška i šířka asi 1 m.

Tavolník japonský (Spiraea japonica) Golden Princess - hustý, kompaktní s nachově růžovými plochými květenstvími, kvete VI-VII, mladé listy červené, v sezóně zlatožluté, na podzim oranžovočervené, výška i šířka okolo 70 cm.

Tavolník japonský (Spiraea japonica) Shirobana - hustě kulovitý, bílé a růžové květy se na téže rostlině objevují současně. Kvete VII-VIII, úzké listy živě zelené, na podzim žluté, na výšku a šířku nepřesahuje 90 cm.