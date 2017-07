Jak? Srazili jsme ceny všech typů bazénů. Ale také veškerého příslušenství, jako jsou pískové filtrace, bazénové vysavače, ohřevy vody, plavecké protiproudy, bazénová zastřešení nebo solární a krycí plachty či bazénové chemie a všechno drobné příslušenství jako jsou síťky, kartáče a tak dále. Slevy jsou i na oblíbené nafukovací vířivky, solární sprchy nebo nafukovací čluny.

Nafukovací vířivky jsou čerstvým světovým hitem. Snadno a rychle se dají instalovat kdekoliv na terase, v zahradě, pod pergolou. Na snímku Lay-Z-Spa Palm Spring a v nynější akci se místo 23 990 korun dá koupit jen za 11 995 korun.

FOTO: Mountfield

Všechny ceny jsme srazili, co to šlo. Akce potrvá do neděle 30.7. !

Bazén za hodinu? Ano, jde to!

Chcete důkazy? Tak například bazén SWING s objemem téměř sedmi kubíků vody, nyní dostanete místo 2 990 korun za pouhých 1 530 korun. To je paráda. Stačí pro něj najít rovné místo, nafouknout prstenec a napustit vodu. Za hodinku dvě se koupete. V řadě třinácti bazénů Swing jsou na výběr modely kruhové - samonosné i rámové, a také oválné. Všechny v různých rozměrech.

Swing Splash, průměr 3,66 m, objem 6 600 litrů vody, skvělé koupání do hodiny a jen za 1 530 Kč.

FOTO: Mountfield

Jste náročnější? Žádný problém. Koupete se do večera!

Stačí se podívat na řadu výjimečných rodinných bazénů AZURO VARIO, které se dají postavit na povrchu nebo částečně či úplně zapustit do zahrady. Nejenže vám kterýkoliv z osmi těchto kruhových a oválných modelů během jediného dne přivezeme, postavíme a zprovozníme, ale navíc si sami určíte, jak bude váš bazén vypadat - sami si totiž podle svého vkusu vyberete barvu a vzor bazénové fólie. A horká akční cena třeba u modelu Azuro V1? Místo 10 040 korun jen 5 150 korun!

Bleskové koupání. Výjimečné rodinné bazény Azuro Vario přivezou, instalují a zprovozní bazénoví specialisté z Mountfieldu během jediného dne.

FOTO: Mountfield

Mimořádné slevy i na luxusní bazény a zastřešení

Pravda, luxusní zapuštěný bazén se za den postavit a zprovoznit pochopitelně nedá. Ale vybrat si ten pravý z nabídky více než 50 modelů různých tvarů a velikostí, od sklolaminátových přes kompozitní, keramické nebo design-kompozitní si můžete velmi rychle. Okouzlí vás na první pohled. A pokud se stihnete s naším bazénovým specialistou dohodnout do 30.7., získáte u nás v Mountfieldu i na tyto perly zahrad mimořádnou akční slevu. Tak třeba sklolaminátový bazén OLYMP stojí 138 600 korun, ale vy si jej v této akci můžete pořídit za pouhých 69 300 korun! A koupat se můžete ještě celou půlku prázdnin…

Do mimořádné akce jsme zařadili také všechny modely luxusních zapuštěných bazénů. Podrobnější informace vám podají naši bazénoví specialisté, kteří vám ochotně zpracují kompletní kalkulaci včetně vámi vybraného příslušenství, dopravy a montáže..

FOTO: Mountfield