Právě v průběhu tohoto období nám tráva na méně často sekaných místech vyroste tak, že už je potřeba zásahu pomocí kvalitní techniky. A tou jsou křovinořezy, motorové kosy a bubnové sekačky.

Křovinořez: univerzální dříč

Nejvšestrannějším a nejdostupnějším pomocníkem, kterého využijete prakticky v každé zahradě, je křovinořez nebo motorová kosa. Jejich obrovskou výhodou je univerzálnost. „Dokážou si poradit s likvidací přerostlé trávy, díky své unikátní konstrukci a možnosti výměny strunové hlavy za některý z ocelových kotoučů či nožů s nimi zvládnete posekat i křoviny, mlází, rákosí či náletové dřeviny,“ říká Martin Suchý, expert na křovinořezy ze společnosti Mountfield.

Křovinořezy zvládnou posekat trávník, prořezat křoví, osekat slabší větve stromů a snadno s nimi upravíte i těžko dostupná místa.

FOTO:Archiv

Práce s křovinořezem je snadnější, než si možná kdokoliv myslí. Díky připevnění stroje na zádové či ramenní popruhy se jeho váha rozloží a výrazně se zvýší pracovní komfort. Suverénní pohyb umožňuje také „T rukojeť“ ve tvaru řídítek.

V křovinořezech se uplatňuje široká škála moderních řešení, například vstřikovač paliva (primer), poloautomatický sytič nebo dekompresní ventil pomáhají k velice snadnému startování. Antivibrační systém v podobě soustavy pružin nebo silentbloků potlačí nepříjemné vibrace na minimum. Ke každému stroji byste u dobrého prodejce kvalitních značek měli dostat popruhy, strunovou hlavu a ocelový kotouč zdarma.

Nezapomínejte ani na bezpečnost práce. Ke křovinořezu byste měli mít chránič očí a obličeje. „Nejlepším řešením je ochranný štít. V nabídce jsou i sety s chrániči sluchu, které splňují přísná bezpečnostní kritéria,“ upozorňuje Martin Suchý.

Bubnovou sekačku nic nezastaví

Na sečení velkých ploch s vysokou trávou je ideální bubnová sekačka. Její výhodou je rychlost, s jakou sečení zvládá, a také to, že si troufne i na trávu vysokou až půl druhého metru. Je to díky tomu, že buben je umístěn před sekačkou, seče tedy čelně v otevřeném prostoru a není nijak limitována výškou trávy, jako je tomu u běžné rotační sekačky. Základem bubnové sekačky je vyztužený dvojitý žací disk, který absorbuje nárazy do nejrůznějších překážek včetně kamenů ukrytých ve vysoké trávě a zabraňuje jeho deformaci. V disku jsou podle modelu ukryty tři až šest speciálních nožů, které jsou uloženy v zesíleném pouzdru.

Bubnová sekačka si poradí s trávou vysokou až 150 cm.

FOTO:Archiv

Velkou devízou je otočná konstrukce. Jakmile nůž narazí na pevnou překážku, například kámen, okamžitě se zasune, aniž by došlo k jeho poškození. Sekačky jsou poháněny silnými čtyřtaktními motory a díky šípovým kolům zvládnou práci i v terénu s velkým sklonem. Všechny disponují pojezdem, takže práci s nimi zvládne každý. Navíc jsou to zcela bezpečné stroje. Pokud pustíte páku, žací buben se okamžitě zastaví díky speciální doběhové brzdě. „Velkou předností bubnových sekaček je i fakt, že posekanou trávu díky speciálnímu naváděcímu krytu pěkně složí do úhledných řádků. Výhodou jsou i nastavitelná řídítka a jejich sklopná konstrukce, díky níž se vám bubnová sekačka vejde i do kufru běžného osobního auta,“ říká Karel Hromada ze společnosti Mountfield.

Ať už si na likvidaci vysoké trávy vyberete křovinořez, nebo bubnovou sekačku, rozhodně nešlápnete vedle.