Skalku si vymyslela paní Jarka. „Ale i v tomto případě platilo to, co se říkává - žena to vymyslí, ale muž to musí uvést v realitu,” napsala nám čtenářka.

Skalka vyplňuje jeden z rohů zahrady. Hezky na ni pak navazují zídky porostlé loubincem pětilistým a břečťanem.

Skalka je částečně ve svahu, má dvě zóny, jedné dominují především bochánky nižších květin, druhé, výše položené, pak hlavně zakrslé dřeviny.

„Mám ráda hlavně nízké kytičky, možná proto, že sama měřím málo,” poznamenává ve svém dopise paní Jarka.

Důležitým aspektem výběru rostlin na skalku byla jejich schopnost uchovat si zelenou barvu i po odkvětu.

Zídka skalky slouží jako odpočívadlo pro kocoura Alexe.

Zpočátku vybírala pro svou skalku rostliny podle barvy květů, přičemž se cíleně vyhýbala červené. S postupem času je v otázce barvy benevolentnější, někdy se dokonce nechá překvapit, jakou barvou jí nová květina na jaře vykvete. Stále ovšem platí, že hlavní slovo mají na skalce květiny s fialovými a žlutými květy.

Dříve majitelka velmi pečlivě vybírala, kterou barvu by květiny měly mít. S postupem času od svých nároků ustupuje.

Skalka zaujme nejenom svou členitostí, ale především různorodou a nápaditou kombinací druhů, velikostí a barev květin.

Co by to bylo za skalku, na které by scházel netřesk?

Důležitým pravidlem pro výběr všech druhů rostlin byla ovšem stálost zelené barvy.

„Kupovala jsem převážně květiny, které po odkvětu nehnědnou a neusychají. Chtěla jsem takové, které zůstanou krásně zelené, a to i přes zimu. To mám moc ráda. Protože to je pak i v zimě skalka zelená,” libuje se Jarka.

Nejvíce si paní Jarka zamilovala květiny, které vytvářejí přirozené bochánky.

Skalku paní Jarka s rodinou zakládala jako bezúdržbovou. Její povrch nejprve zakryla fólií, aby nikde zbytečně nerašil plevel, na strmější část pak nejprve umístila kokosové rohože, aby nasypaná kůra neklouzala ze svahu dolů.

„Skalka je díky těmto opatřením opravdu bez nároků na údržbu,” uzavírá svůj dopis naše čtenářka.

Takhle skalka před pěti lety vznikala.