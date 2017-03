Šnečí zajímavosti

Hlemýždi se dožívají až deseti let. Celý svůj život mohou strávit v místě, kde se narodili. Ulitku s sebou nosí od vylíhnutí. Na zimu se zavrtávají do půdy nebo pod listí a stahují se do ulity, kterou uzavírají prodyšným, ale pevným vápnitým víčkem. Takto uzavřené domečky nesbírejte!

V dubnu se šneci probouzejí a okamžitě hledají potravu, hlavně listy. Pro zahradu nejsou takovou pohromou jako žraví plzáci, třebaže občas slupnou jahodu, která se jim připlete do cesty. Najdete-li je plahočící po pěšině, odneste je na hromadu kompostu. Budou nadšení a pomohou s rozkladem rostlinného materiálu.

K jejich přirozeným nepřátelům patří draví brouci mrchožrout černý či střevlík a také larvy světlušek. Části ulit poházené okolo kamene svědčí o hostině drozda zpěvného, který tuhé skořápky rozbíjí na tzv. drozdí kovadlině.