Sváteční dekorace s vůní přírody

Co by byly Vánoce bez drobností, které zútulňují domov a navozují poklidnou atmosféru k rozjímání? Přinášíme vám tipy, jak využít materiál z přírody, aby vás to nestálo moc času ani moc peněz, a výsledek byl přesto úchvatný.