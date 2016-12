Než si poprvé zatopíte

Bylo by chybou vlhká polena z právě poražených stromů hned vložit do kamen nebo krbu. Zbytečně se tak připravíte o teplo. Uvádí se, že z kilogramu vlhkého dřeva získáte - laicky řečeno – jen asi polovinu tepla než ze stejného množství proschlého paliva. Navíc při hoření vzniká více dehtu a dýmu, čímž se zanáší ohniště a komín a také se zkracuje životnost kamen. Ideální je, pokud dřevo stromů nařežete a následně naštípáte na menší špalky – jde to mimochodem mnohem lépe než u toho proschlého - a necháte prosychat. To znamená, že ho složte pod přístřešek nebo do kolny tak, aby první řada byla alespoň dvacet centimetrů nad zemí a dřevo bylo chráněné odspodu před vzlínající vlhkostí. Svrchu je nutná ochrana před deštěm a sněhem.

FOTO: Shutterstock

Polena skládejte tak, aby kolem mohl proudit vzduch. Takto je ponechte alespoň dva roky. Vlhkost by za tu dobu měla klesnout z původních čtyřiceti na deset až dvacet procent. Pak je dřevo připravené k topení. I když platí, že doba vysychání a také výhřevnost závisí také na druhu dřeva. Obecně nejvíce výhřevný je habr, mezi ty lepší patří ještě dub, buk či jasan. Naopak nejméně tepla získáte ze smrku.

Jaké vybrat dřevo na topení?

O tom, kolik tepla ze dřeva získáte, záleží jak na jeho vlhkosti, ale i druhu. Platí, že tvrdé dřeviny jsou lepší než ty měkké. Pečlivě byste měli vybírat polínka do krbu nebo na přípravu pokrmů. Pokud si chcete dopřávat grilovaná masa nebo je vaším koníčkem uzení, určitě si opatřete špalky z ovocných stromů. Má vysokou výhřevnost a pokrmům dodává specifickou chuť. Navíc nepraská a žhavé uhlíky nelétají ven, proto je vhodné i do krbů v interiéru. Stejné vlastnosti má i olše, javor nebo dub.

FOTO: Shutterstock

Na zapalování ohně nebo v situacích, kdy se vrátíte v zimě promrzlí na chalupu a potřebujete rychlý a také stálý žár se hodí měkké dřevo. Nejčastěji se pak topí smrkem, borovicí, modřínem, jedlí, lípou a podobně. Tvrdá dřeva jako dub či buk poskytují stabilní a intenzivní plamen a stejnoměrný žár, mají delší výdrž, a proto nemusíte tak často přikládat, takže spotřebujete méně paliva. Hodí se do krbu, ale ocení ho i ti, kdo ještě vaří na starých kamnech.

