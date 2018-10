nes, Novinky

Jezírko zaujme hned na první pohled svým nevšedně pojatým okolím. Není zasazeno jen tak volně do víceméně travnaté plochy, jak je to možné vidět na mnoha zahrádkách. Šárčino je obloženo pásem navezeného kamene. Pro představu, jsou to čtyři tuny materiálu. Výsledek působí zajímavým dojmem a milovníkům indiánek může vzdáleně připomínat některé lokace z nich v patřičně zmenšené podobě.

Místo tradičního oválku má jezírko tvar stopy.

„V jednom zahradnictví měli z tohoto kamene udělaný terén, a protože se nám to líbilo, poradili nám, kde ho koupíme,“ odhaluje Šárka, jak přišli s partnerem na nápad, čím ozvláštnit vzhled jezírka.

Jezírko je vyloženo plachtou od kamaráda.

Ačkoli si vytvořili základní plán pracovního postupu, nakonec stejně během jednotlivých kroků improvizovali. Šárka nechtěla oválné jezírko, ale vymyslela si, že vodní plocha na jejich zahrádce bude ve tvaru velké stopy. Ta má nakonec rozměry 3,5 x 1,2 m.

Džbány, které zdobí okolí jezírka, si čtenářka letos přivezla z dovolené v Itálii.

„Kamarád měl doma zbytečnou plachtu, tak nám ji dal, a my ji využili celou. Přední okraj jsme zastřihli a zadní okraj položili až k plotu, aby tamní prostor nezarůstal travou,“ vysvětluje Šárka.

Jezírko lemuje pruh nasypaného kamení.

Dno jezírka je stupňovité, největší hloubka je v širší části „stopy“, kde je až jeden metr. Zbytek je hluboký půl metru. Okraj lemující vodu je záměrně vyvýšený všude o 20 centimetrů. Jde o praktické bezpečnostní opatření chránící život a zdraví rybek před všetečnými tlapkami koček ze sousedství. Objem jezírka činí 900 litrů.

Zachráněné lekníny se nakonec vzpamatovaly a začaly i pěkně kvést.

Lekníny zdobící hladinu jezírka naše čtenářka zachránila před jistou záhubou. „Kamarádka má velký rybník, a když ho čistila, nadbytečné lekníny vyhodila. Ležely tam týden a byly už úplně suché. Přesto se u nás vzpamatovaly a měly pět květů,“ raduje se Šárka.

Původně žilo v jezírku pět rybek. Dnes už se ale majitelé radují i z jejich potomstva.