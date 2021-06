Zahrádka s nápadem

Nabídka je pestrá, preferujte ruční výrobu a ujistěte se, že vše, co si pořídíte, lze použít i celoročně v exteriéru.

Hodit se vám budou i praktické zápichy, speciálně k bylinkám do záhonu. Ale radost udělají i těm, kteří chtějí třeba jen truhlík na okenní parapet.

Do externích podmínek určitě zvolte keramické, v interiéru se dají použít i dřevěné ve scandi stylu.

Jak na to

U kaktusů, které se vytahují za světlem, dávejte velký pozor, abyste je do hlíny nezapustili příliš. Jinak hrozí, že jim stonek uhnije nebo zplesniví. Pokud chcete sukulenty množit řízkováním, zapíchněte lístky rovnou do substrátu, ve vodě by mohly uhnít.