Venkovní knihovna a dětská postel se střechou - vila hýří skvělými nápady

Hlavní ložnice v sobě ukrývá další zajímavý nápad. Jak vysvětlují architekti, bývá ve vietnamských rodinách zvykem, že děti do šesti let spávají s rodiči v ložnici. To samozřejmě poněkud omezuje soukromí dospělých, a tak architekti uschovali dětskou postýlku do roztomilého domečku, který zajišťuje soukromí jak dítěte, tak jeho rodičů.