Terasovitá dřevostavba vyrostla mezi stromy

Stavba se nachází zhruba 100 m od točny MHD, s 15minutovým dojezdem do centra Zlína.

Průhledné zábradlí na terasách zajišťuje bezpečnost a zároveň nebrání výhledům do okolí.

„Představovali jsme si přímý výstup z obýváku na terasu či na zahradu. Od dubna do září měl být dům součástí zahrady a zahrada součástí domu,“ říká majitel. To se podařilo beze zbytku - jižní fasády jsou velkoryse prosklené, vnitřní prostory se rozšiřují o terasy, které umožňují panoramatické výhledy do protilehlého údolí.