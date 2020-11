Motivy velkých palmových listů jsou v kurzu. Interiér promění v oázu stvořenou k odpočinku

Hodí se i do místností zařízených v koloniálním stylu a interiérů inspirovaných kulturou ostrova Bali v Indonésii.

Palmové listy můžete v interiéru uplatnit nejen jako motiv, ale i jako materiál. Vhodný je na drobné koberečky, prostírání nebo paravány. Z materiálů je pak do interiérů s motivy palmových listů vhodný i bambus . Nábytek z něj je lehký a působí vzdušným dojmem.

Kousky s motivy palmových listů se nejlépe hodí do obývacích pokojů, ložnic a všech prostor určených k relaxaci a odpočinku. Do kancelářského prostředí a míst určených k podávání výkonů to s nimi nepřehánějte. Tento motiv totiž působí spíš uklidňujícím dojmem.