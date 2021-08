Milovníci romantiky a historie pozor. Jeden z domků ve vesnici oblíbené filmaři je na prodej

Dům má zajímavě uspořádaný interiér. V přízemí, které je situované směrem do ulice, je jediný velký prostor fungující jako jídelna a obývací pokoj. Do prvního patra odtud vedou hned dvě schodiště. První, rovné, směřuje do bledě modře vymalované kuchyně, jež je orientovaná do zahrady, s níž je propojena shrnovacími dveřmi. Právě toto je patrně nejpříjemnější a nejpohodlnější místo celého domu.