Komfortní pohyb v kuchyni je k nezaplacení

„Digestoř bych si vybírala co nejméně hlučnou, varnou desku indukční nebo plynovou, mám-li zavedený plyn. Moderní myčka by se měla po skončení mycího cyklu sama pootevřít.”

Hodí se samozřejmě i do kuchyní s klasickým lineárním uspořádáním, do L či U.

Pro představu: suroviny mají putovat plynule z chladničky či potravinové skříně (vyndám potraviny) do dřezu (umyji; co je potřeba, okrájím), pak na pracovní plochu (příprava potravin: nakrájím, naklepu, rozmixuji…) a poté do hrnce na varné desce nebo do trouby.