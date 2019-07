Jana Nesvadbová, Novinky

Nápad to ovšem není zase až tolik převratný, vzhledem k tomu, že jejich dům stojí v samém srdci míst, kde se seriál natáčel. Je proto možné ho v něm co chvíli někde na okraji záběru spatřit. V jednom záběru pak Linas s Rasou dokonce zahlédli přímo svůj balkon.

Byt původně patřil Linasovým prarodičům, kteří v něm bydleli přes 40 let, a od té doby, co zemřeli, se v něm takřka nic nezměnilo hlavně díky tomu, jak uvádí Linas, protože se o vše převelice pečlivě starali. Proto byt působí dojmem, jako by posledních 30 let zamrzl v čase.

Ve skutečnosti se v něm ale ve vší diskrétnosti prolínají původní prvky s moderním vybavením. Moderní spotřebiče, které za dob Sovětského svazu neexistovaly, a třeba wifi router jsou ale uloženy tak, aby nerušily dojem. Jedinou místností, jež je moderní, protože byla v nedávné minulosti rekonstruovaná, je samozřejmě koupelna.

Pár si předělal byt do sovětského stylu po zhlédnutí seriálu Černobyl.

FOTO: AP

Původní je ovšem dispozice bytu a designové prvky, jako jsou časopisy, vinylové desky, knihy a spotřebiče. Jedním z nich je například litevský strouhač brambor, který vyhrál ve své době i cenu za design a byl vystavený v národní galerii.

„Mimochodem, pořád funguje, takže si jej můžete vyzkoušet a udělat si třeba tradiční cepelíny (litevské národní jídlo - pozn. red.) nebo bramboráky. Recepty jsou k dispozici,” nabízejí majitelé.

Obrázky svého bytu majitelé zveřejnili na sociálních sítích a rovněž tak jej nabídli ke krátkodobému pronájmu.

„Soudruzi, jsme tak zaměřeni na naše hledání pravdy, že nedokážeme uvážit, jak málo lidí vlastně chce, abychom ji našli,” citují ze seriálu na své stránce Linas a Rasa a pokračují již sami za sebe:

„A pravdou je, že HBO točila Černobyl právě zde ve Vilniusu, a tento byt je přímo v samém srdci čtvrti, která představovala Pripjať. Nejenže je to unikátní lokace, ale byt samotný je ódou na sovětský styl života - od talířů, ze kterých jíte, až po postele, v nichž spíte, vše je autentické tak, jak to bylo tehdy v SSSR.”