Jana Nesvadbová, Novinky

Kay vystudovala fakultu výtvarných umění v Chelsea, kde se zaměřila na obory sklářství a keramiky. Svými díly klientům zdobí především koupelny, kuchyně a zahradní prvky.

Když se před 11 lety rozhodovala, jak vyzdobit svůj vlastní dům, bylo jen logické, že sáhla po médiu, které je jí nejbližší, a začala využívat zbytky z toho, co nakonec neupotřebila na zakázkách pro své klienty. Nyní je její domov obložen dlaždičkami téměř na každém kroku.

Ročně pak její dílo přijíždí obdivovat na 2000 návštěvníků. Sama Kay pro reportéry agentury AP přiznala: „Inspirují mě barvy. Miluji je. Mám ráda velkolepost, spektakulárnost, něco, co přesahuje všechny obzory. Můj domov je opravdu hezkým místem k životu. Kdokoli přijde, užasne. Je to takové to ‚wow‘ a nejraději by se hned nastěhovali.”

Na téma práce s jednotlivými materiály přidává svůj osobní pohled: „Miluji barvu skla a práci s ním. Tedy, kromě toho, že se můžete pořezat. To není materiál, který by vám něco odpustil. Je velice nesmlouvavý. A miluji hlínu. Můžete ji modelovat a tvarovat, můžete vytvářet, cokoli chcete. Mám ráda reliéfy, a fakt, že je můžete vnímat hmatem. Chci, aby si lidé mohli sáhnout na mou práci, protože většiny výtvarných děl se dotýkat nesmíte.”

Před 11 lety a 10 000 dlaždičkami...



„Začala jsem tím, že jsem dlaždicemi pokryla zeď, pak další prostor, pak celou místnost, a dnes, když přijdete, tak je to jako keramická země fantazie,” popisuje charakter svého domova Kay.

A že měla co zdobit, její dům má devět pokojů. Některé z nich nyní s partnerem, hudebníkem Josephem Youngem, i krátkodobě pronajímá.

Britka posedlá keramikou si vyzdobila dům 10 tisíci dlaždičkami.

FOTO: AP

To, že svou domácnost proměnila v otevřený výstavní prostor, je důsledkem jejích zkušeností z pobytů v Dánsku, Guatemale, v Itálii a Španělsku.

Všude tam čerpala inspiraci, a když se pak usadila v Brightonu, rozhodla se, že by svůj domov chtěla pojednat jako jeden velký výstavní prostor, kde mají návštěvníci příležitost na vlastní oči vidět, čím se zabývá a jak vypadá její práce v praxi.

„Uvažovala jsem o tom, že bych dům změnila v muzeum, ale ukazuje se, že by to bylo nepraktické, pokud bychom v něm měli zároveň bydlet,” uzavírá Kay.