Jana Nesvadbová, Novinky

Dvoupodlažní byst s celkovou plochou téměř 250 čtverečních metrů je v bytovém domě postaveném v 60. letech minulého století. Postavili ho v samém srdci Mexico City dle návrhu místního velice váženého architekta Vladimira Kaspého. Odtud tedy pochází název projektu renovace bytu - Casa Kaspé.

Vstup do bytu

Schodiště je ve spodním patře umístěno přímo proti vstupu do bytu.

Hned vedle schodiště, poblíž vstupu do bytu, je v prvním podlaží malá toaleta.

Jako první bod rekonstrukčních prací si noví architekti určili očištění bytu od všeho, co bylo zbytečné, aby mohla znovu hezky vyniknout původní myšlenka autora domu.

Zmizely tak nadbytečné příčky, falešné stropy i dekorace a zůstaly jen prvky, které jsou funkční.

Byt je zároveň více propojený, jeho jednotlivé prostory spolu vzájemně a přirozeně komunikují, tak jak nyní mohou činit i jejich obyvatelé.

Architekti ponechali původní oblé zdi, které vytvářejí schodišťovou šachtu.

Skříně za nekonečnou řadou otočných dveří skrývají prakticky vše, co majitelé potřebují.

Tím, co architekti naopak velmi pečlivě uchovali v originální podobě, jsou zaoblené zdi, které českému divákovi mohou přijít povědomé a vzdáleně mu připomenout interiéry některých funkcionalistických vil.

Hlavní kusy nábytku v bytě navrhli architekti sami.

Pracovna před hlavní ložnicí v horním podlaží

Byt je uspořádán tak, jak bývá v Latinské Americe zvykem, to znamená, že společenská zóna je důsledně oddělena od soukromé.

V tomto případě je každé funkci vyhrazeno jedno podlaží bytu. Do něj se vstupuje na úrovni spodního patra, a návštěvník přichází do malé chodby, odkud vede schodiště do horního podlaží, po levici má pak obývací pokoj, na něj navazující jídelní zónu s dveřmi vedoucími na úzký balkon.

Napravo od velkého jídelního stolu, za schodištěm a podél 17 m dlouhé řady vestavěných skříní, se prochází do kuchyně, která je ukryta právě ve skříních. Zde je i snídaňový stůl. Za kuchyní je maličký pokojík s vlastní koupelnou pro personál.

Hlavní ložnice majitelů, ani zde nechybějí nekonečné skříně.

Ve skříních v ložnici se skrývá i část zařízení koupelny.

V horním podlaží je hlavní ložnice se vstupem na balkon, před ní je pracovna a s ní sousedící místnost s dalšími úložnými prostory.

Ložnici doplňuje soukromá koupelna, a je to právě tato místnost, kde je možné opět objevit dlouhou řadu vestavěných skříní. V nich je uschovaná nejenom většina garderoby majitelů, ale také například některé části zařízení koupelny.

Z chodby v horním podlaží se vstupuje do samostatného pokoje a druhé koupelny.

Schodiště v domě

Spodní podlaží bytu

Horní podlaží bytu