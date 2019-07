Dům v tradičním stylu střeží soukromí svých obyvatel

Mladý pár se dvěma dětmi z města Kusacu v japonské provincii Šiga si přál nový domov. Měl být světlý, prostorný, ovšem měl také zajišťovat soukromí. Zejména před pohledy kolemjdoucích z ulice. To nebyl tak úplně jednoduchý úkol, s nímž se architekti ze studia ALTS Design Office měli vypořádat. Ulice je totiž na jižní straně, odkud by mělo do domu proudit právě co nejvíce světla.