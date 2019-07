Společné bydlení s vrstevníky může být ideálním řešením pro seniory

Čtveřice kanadských důchodkyň tvrdí, že našla tajný recept na šťastné stáří. Je to podle nich dobrý spolubydlící a dvě myčky. To, co se může na první pohled zdát bláznivé, má ve skutečnosti svou logiku a pro staré dámy velké výhody. Jejich recept lze přitom bez většího úsilí aplikovat všude, nejenom v Port Perry v Kanadě.