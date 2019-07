tnk, Novinky

Osvětlení se stínidly, jejichž tvar je inspirován ptačími klíckami, je vhodné zejména do romantických interiérů a do prostor zařízených v antik nebo Provence stylu.

Dekorativnější kousky se rozhodně nehodí do dnes tolik trendy moderních nebo brutalistních interiérů.

Tento typ osvětlení dodá interiéru romantického ducha.

Abyste podtrhli romantickou podobu lucerniček inspirovaných klíckami, kombinujte je s květinovými dekoracemi a s kousky v něžných barevných tónech typu světle fialová, růžová nebo blankytně modrá.

Tento typ dekorativního osvětlení se skvěle hodí do dívčích pokojů.

Do moderněji zařízených interiérů se osvětlení inspirované klíckami příliš nehodí. Pokud si ho do něj ale přeci jen budete chtít pořídit, volte lustry v jednoduchém provedení, které nechají vyznít kovu a ve kterých je přiznaná a viditelná žárovka. Takové lustry a lampy pak zapadnou i do industriálních prostor.

Modernější kousky mají minimalističtější provedení.

Ti, kdo mají rádi interiér zařízený v jednotném stylu, mohou prostor doplnit i dalšími kousky s motivy klícek. Ty jsou častým námětem zejména japonského a čínského porcelánu. Ale dají se sehnat i coby motiv na textilu nebo tapetách.

Prostor můžete doladit tapetami nebo textiliemi s motivy ozdobných klecí.

Pokud zařizujete pokoj pro mladé slečny a holčičky, zkuste se inspirovat i dalším trendy motivem, kterým je v současnosti pohádková Malá mořská víla.